Privater Familie-Moment
"Tagesschau"-Star Jan Hofer zeigt sich im Badehosen-Partnerlook mit seinem Sohn
Aktualisiert:von Julia W.
Jan Hofer tauscht Anzug und Krawatte gegen Badehose: Auf Instagram hat der Ex-"Tagesschau"-Star einen seltenen Familienmoment mit seinem Sohn geteilt.
Jan Hofer kennen die meisten nur als seriösen "Tagesschau"-Sprecher und Anchorman im Anzug. Erst kürzlich bewies der 76-Jährige bei "Promi Taste", dass ihm auch die Kochschürze gut zu Gesicht steht. Nun zeigt sich "Mr. Tagesschau" wieder von einer ganz neuen Seite: in Badehose am Strand mit seinem kleinen Sohn.
Hier siehst du Jan Hofer noch einmal in Koch-Aktion
Badehosen-Partnerlook auf Mallorca
Auf Instagram postete Hofer ein Video, das ihn und seinen elfjährigen Sohn im Badehosen-Partnerlook am Strand zeigt. Die beiden gehen nebeneinander auf das glitzernde Meer zu, bevor sie sich in die Fluten stürzen.
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Dazu schrieb Hofer nur: "Vierter Strandtag in Folge." Hofers Ehefrau Phong Lan Truong kommentierte: "Meine Jungs" inklusive eines Emojis mit Herzchen-Augen.
Strandurlaub auf Mallorca
Aufgenommen wurde der private Vater-Sohn-Moment wohl am Playa Ciudad Jardín auf Mallorca. Dort hat der Ex-"Tagesschau"-Sprecher bereits die vergangenen Tage verbracht, wie er in einem früheren Post auf Instagram verriet. Hofer besitzt einen Zweitwohnsitz auf der spanischen Insel.
Jan Hofer ist mit Phong Lan Truong laut "Focus" seit 2018 verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Aus einer früheren Ehe mit Schlagersängerin Anne-Karin hat Hofer zwei Söhne und eine Tochter.
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