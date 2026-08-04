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"Villa der Versuchung": Wen würdest du bei der Abrechnung nach Hause schicken?
Aktualisiert:von Maximilian K.
Ein gekochtes Ei für 300 Euro? Das gibt es nur bei der "Villa der Versuchung". Die zweite Staffel der erfolgreichen Reality-Show startet heute. Wer wird von Verona Pooth in Versuchung geführt und sollte die Villa besser direkt wieder verlassen? Stimme jetzt in der Joyn-App ab und teile uns deine Meinung mit!
Villa der Versuchung
Start am 3. August: Alle Folgen anschauen
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Wen würdest du rauswählen?
Du kannst in der Joyn-App regelmäßig an Votings und Umfragen teilnehmen. Reality wird hier nicht nur geschaut, sondern auch fleißig mitdisuktiert! Zum Beispiel kannst du bis Freitag darüber abstimmen, wen du bei der nächsten Abrechnungszeremonie bei der "Villa der Versuchung" rauswählen würdest:
Die verschwenderischte Person
Die stärkste Konkurrenz
Die Person mit dem geringsten Kopfgeld
Die Person die für den meisten Streit sorgt
Das aktuelle Ergebnis kannst du in der App sehen.
Werde Teil der Community und stimme jetzt ab! Wir sind auf deine Meinung gespannt!
Gib jetzt deine Stimme ab:
Jeder Luxus hat seinen Preis
Ab heute kämpfen 14 Prominente um einen verlockenden Jackpot von 250.000 Euro. Täglich versucht Reality-Ikone Verona Pooth die Promis in Versuchung zu führen.
Doch Luxus in der Villa ist teuer. Jede kleinste Versuchung - wie eine Zigarette - kostet das gesamte Team einen Teil des Preisgeldes. Wie in der letzten Staffel entscheidet Verona Pooth in den Abrechnungszeremonien, wer die Villa verlassen muss.
Wer kann dem Luxus widerstehen? Und wer wird schwach und gönnt sich auf Kosten der Anderen?
Finde es in der zweite Staffel der "Villa der Versuchung" heute um 20:15 in Sat.1 und auf Joyn heraus!
Diese Promis verzichten 2026 auf Luxus:
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