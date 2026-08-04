Achtung, Spoiler!
"Villa der Versuchung" 2026: Wer ist raus in Folge 2? Er muss die Koffer packen
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Villa der Versuchung
"Danke für deinen lieben Todesstoß": Wer ist raus in Folge 1?
Videoclip • 08:14 Min • Ab 12
Kaum ist die SAT.1-Show "Villa der Versuchung" in die zweite Staffel gestartet, müssen die ersten Kandidat:innen bereits wieder ihre Koffer packen. Nach Jens Hilbert in Folge 1, trifft es in Folge zwei gleich den nächsten Promi.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Roland Ludomirska ist in Folge 2 raus
Von Anfang an ließ er keinen Zweifel daran, dass er in der "Villa der Versuchung" vor allem eine möglichst gute Zeit haben will. Verona hatte sogar noch verraten, dass Roland sich vor seiner Teilnahme bereits ausgerechnet hatte, wieviel jeder Villa-Kandidat verprassen könne: nämlich 18.000 Euro.
In der Abrechnungszeremonie bekommt der österreichische Unternehmer die meisten Stimmen und muss überraschend die SAT.1-Show schon in Folge 2 verlassen. Statt weiter die Gewinnsumme schrumpfen zu lassen, muss Roland nun die Koffer packen. Vor den anderen gibt er sich noch souverän. Doch im letzten Interview scheint er schon etwas trauriger zu sein: "Fahr jetzt nach Hause in die schöne Steiermark", sagt er, kann aber nur schwer die Tränen unterdrücken. Beim Rausgehen schimpft er vor allem auf Landsmann Erik Satansbratan - er sei froh, dass er mit ihm nicht mehr in der Villa sein muss.
Wie schon in Folge eins bei Jens Hilbert, lag das Kopfgeld von Käse-König Roland Ludomirska bei 0,00 Euro. Es kann ihn also auch nicht weiter überraschen, dass er im Fokus der anderen Kandidat:innen der "Villa der Versuchung" steht. Schließlich wird auch das Kopfgeld von der Gewinnsumme abgezogen. Am Ende bekommt er neben den meisten Stimmen zusätzlich Thorsten Legats Wut zu spüren: Mit ihm war er zuvor aneinander geraten, weil der Österreicher Roland lauthals propagiert hatte, dass Sparfüchse nicht gebraucht würden, da sonst die Wirtschaft untergehe. "Find ich absurd", erklärt der ehemalige Fußballer noch ruhig. Doch dann zeigt er mit dem Finger auf Roland, während Thorsten im erklärt, dass es auch Familien gebe, die "jeden Cent umdrehen" müssen. Wütend gibt er Roland seine Exit-Stimme.
Dieser Artikel enthält Spoiler aus Folge 2 von "Villa der Versuchung" 2026
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Folge 2 von "Villa der Versuchung": Am 10. August in SAT.1 oder kostenlos auf Joyn
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