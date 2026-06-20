Kampf hinter den Kulissen OP-Schock: "Watzmann ermittelt"-Schauspieler Andreas Giebel verliert seinen Fuß Aktualisiert: Vor 18 Minuten von C3 Newsroom Trotz schwerer Operation blickt Andreas Giebel nach vorn - und soll auch künftig bei "Watzmann ermittelt" vor der Kamera stehen. Bild: picture alliance / SvenSimon

"Watzmann ermittelt"-Star Andreas Giebel musste sich nach einem langen Leidensweg den rechten Fuß amputieren lassen. Der Schauspieler gehört seit Jahren zu den prägenden Gesichtern der erfolgreichen ARD-Reihe. Wie geht es nun für ihn und die Serie weiter?

Als Andreas Giebel zuletzt vor der Kamera stand, ahnte kaum jemand, welchen persönlichen Kampf der Schauspieler hinter den Kulissen führte. Jetzt wird bekannt: Der Hauptdarsteller aus der ARD-Serie "Watzmann ermittelt" hat sich nach jahrelangen Beschwerden laut "Bild" den rechten Fuß amputieren lassen. Für viele Fans kommt die Nachricht überraschend. Der beliebte Darsteller, der seit Jahren als Kommissar Benedikt Beissl die Zuschauer:innen begeistert, befindet sich derzeit in einer Rehabilitationsmaßnahme und arbeitet an seiner Rückkehr in den Alltag.

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"Watzmann ermittelt" erduldete Jahre voller Schmerzen Die Geschichte hinter dem schweren Eingriff begann nicht erst in den vergangenen Monaten. Bereits vor einigen Jahren hatte Andreas Giebel öffentlich über eine angeborene Fehlstellung im rechten Mittelfuß gesprochen. Die Beschwerden begleiteten ihn lange und schränkten ihn immer wieder ein. Was zunächst beherrschbar schien, entwickelte sich offenbar zu einem ernsten medizinischen Problem. Berichten zufolge führte eine ungeeignete Schuheinlage zu einer offenen Wunde, die nicht mehr verheilte. Schließlich blieb nur noch die Amputation des rechten Fußes. Aktuell ist der Schauspieler laut "Bild" auf einen Rollstuhl angewiesen. Nach Angaben aus seinem Umfeld soll es ihm den Umständen entsprechend gut gehen.

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Fans von "Watzmann ermittelt" können aufatmen Nach der Schocknachricht stellte sich für viele Zuschauer:innen bestimmt sofort eine Frage: Wird Andreas Giebel weiterhin bei "Watzmann ermittelt" zu sehen sein? Die Antwort fällt eindeutig aus. Eine Sprecherin der ARD bestätigt gegenüber "Bild":

Andreas Giebel wird auch Teil der achten Staffel von 'Watzmann ermittelt' sein. Sprecherin der ARD

Damit bleibt einer der wichtigsten Darsteller der erfolgreichen Vorabendserie an Bord. Seit dem Start der Produktion im Jahr 2018 prägt Giebel die Reihe als Kriminalhauptkommissar Benedikt Beissl entscheidend mit.