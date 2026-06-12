Behind the Scenes mit Jens Knossalla
Knossi bei "Maischberger": Das passierte beim spontanen Twitch-Stream mit Joko am Rande von "Wer stiehlt mir die Show?"
Aktualisiert:von Edwin B.
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Hintergrund: So verlief Knossis steile Karriere
Videoclip • 03:18 Min • Ab 12
Nach Bekanntgabe des Panels für die 12. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" war bereits zu erahnen, dass Promi-Teilnehmer Knossi etwas Verrücktes anstellen könnte. Im Zuge der aktuell in Berlin laufenden Produktion trat der Twitch-Streamer nun tatsächlich in Aktion und band Joko kurzerhand mit ein.
Unter dem Titel "Mit Joko in Berlin - Wir gehen rein" startete der kronentragende Gamer und Entertainer Jens Knossalla am 12. Juni, kurz nach 16 Uhr einen spontanen Livestream - mit Special Guest Joko Winterscheidt.
Was genau Knossi, der derzeit als einer von drei Promis für Jokos beliebte Quiz-Show in Berlin vor der Kamera steht, zeigen würde - ob er zum Beispiel auch aus dem Studio von "Wer stiehlt mir die Show?" senden wolle -, erklärte er zum Beginn der Live-Übertragung zunächst nicht.
Aber wer die sonstigen Streams von "König Knossi" kennt, wusste, dass es laut und unterhaltsam werden dürfte.
Sneak Peek in Adlershof: Knossi live im Fernsehstudio
Gestartet wurde der Stream mitten in Berlin. Dort traf Knossi auf Joko und machte sich zusammen mit dem ProSieben-Moderator auf den Weg zu dessen alter Wohnung, in der er zu MTV-Zeiten gelebt hatte.
Danach ging es holprig und mit Verspätung in Richtung Studio, also nach Berlin-Adlershof. Dort zeigte das Produktionsteam Knossi das Studio von "Experte für Alles". Es folgte eine exklusive Tour durchs Set der Polit-Talkshow "Maischberger" für den 39-Jährigen.
Knossi hatte sichtlich Spaß. Zusammen mit Joko probierte er Requisiten an, spielte die "Maischberger"-Show nach und jagte Thomas Schmitt (Produzent von "Wer stiehlt mir die Show?").
Livestream verpasst? Hier ist die Clip-Sammlung auf Twitch:
So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"
Bei der Sendung handelt es sich um eine Gameshow. In insgesamt drei Gewinnstufen versuchen die Herausforder:innen bestmöglich zu punkten, nach jeder Gewinnstufe muss der oder die Kandidat:in mit den wenigsten Punkten (über den "Walk of Shame") gehen.
Im Halbfinale kommt es dann zum direkten Duell zwischen den verbliebenen Kandidat:innen. Der oder die Finalist:in mit den meisten Punkten spielt dort gegen den oder die aktuelle:n Host der Show (in Folge 1 ist das immer Joko Winterscheidt). Da der oder die Bestitzer:in der aktuellen Show nicht moderieren kann, übernimmt dies Katrin Bauerfeind.
Der Gewinner oder die Gewinnerin darf die folgende Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren und die Sendung nach den eigenen Vorstellungen anpassen.
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