"Wer stiehlt mir die Show?" Till Reiners als Kapitän auf dem "Traumschiff": So verrückt war seine ProSieben-Show - Wer hat WSMDS gewonnen? Aktualisiert: Vor 54 Minuten von Edwin B. Wer stiehlt mir die Show? Finale: Kann Till Reiners Joko mit seinem verrückten Blick täuschen? Videoclip • 17:02 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Host will seine Show wieder! Jetzt wo Till Reiners das WSMDS-Ruder übernommen hat, geht es mit seinem Traumquiz auf hohe See. Schwere Anker, besondere Gäst:innen und Joko Winterscheidt im Finale: Wer stiehlt Till Reiners die Show?

Jetzt die ganze Folge kostenlos ansehen! Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt Till Reiners die Show? Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.03.2026 • 134 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Till Reiners lässt ZDF und ProSieben verschmelzen Eine solche Sender-Verbindung gab es im deutschen Fernsehen noch nie! Till Reiners verwandelte das "Wer stiehlt mir die Show?"-Studio a m Sonntagabend auf ProSieben kurzerhand in die Kulisse der ZDF-Serie "Das Traumschiff".

"Traumquiz" statt "Traumschiff" Schon das Publikum machte seine Sendung zum Highlight: Ganz in Blau gekleidet, ließ es mit La-Ola-Wellen die "MS Spaß" lebendig werden - so nennt Till Reiners das "Traumquiz"-Schiff. Als erster Promi-Host der 11. WSMDS-Staffel lieferte Till bei seiner Show-Übernahme ordentlich ab: Vom Running Gag mit einem "Möwenkacke-Knopf", bei dem er bei Bedarf "Vogelkot" auf Joko regnen ließ, über seine Performance inklusive Song bis hin zu einem Spiel mit aktiver Publikumsbeteiligung war alles dabei.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Wer ist Wildcard Jonny bei "Wer stiehlt mir die Show?"? Jonny ist 36 Jahre alt und Radiomoderator bei YOU FM in Frankfurt. Gemeinsam mit seinem Ehemann betreibt er einen Podcast und gilt als Fanta-Fanatiker. In Folge 4 der 11. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" bekam Jonny von Till ein "Boomer-Outfit" verpasst und schied kurz vor dem Halbfinale aus.

Überraschung: "Sing meinen Song"-Parodie auf ProSieben Echte Anker statt Münzen, ein Dinner inklusive Roast vom Kapitän sowie "Sing meinen Song - Das Lauchkonzert" mit Joris und Johannes Oerding. Der ZDF-Diplomat hatte eine Vision. Und die hat er umgesetzt.

Heute fällt die Mauer ein zweites Mal: die Mauer zwischen Privatfernsehen und öffentlich-rechtlichen. Till Reiners

Highlights aus der Sendung Alle Highlights aus "Wer stiehlt mir die Show?" mit Till Reiners als Host. Bild: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Im WSMDS-Finale wird's heavy! Die Anker-Situation ist ganz schön blöd für Joko, weil er diese schweren Dinger setzen muss, wenn er denkt, dass Till falsch antwortet. Der Showdown findet am Bug der wunderschönen Schiffskulisse statt. Joko macht direkt eine Ansage.

Ich bin mal gespannt, ob das 'A' auf seiner Jacke für 'Ar***lecken' steht. Joko Winterscheidt

Till, der mit seiner besagten Collegejacke aus dem Halbfinale mit Joris und Johannes Oerding, dem eigentlichen Host der Sendung gegenübersteht, muss jetzt sein Traumquiz-Schiff als Kapitän verteidigen. Es ist ihm anzusehen, wie sehr er sich freut, mal auf der Joko-Seite zu stehen. Wie schon in der Vorwoche versucht Joko, seinen Kontrahenten zu lesen. Mit einem kleinen Stöhnen setzt er einen Anker und entlarvt so die erste falsche Antwort des aktuellen Showinhabers. Und es geht so weiter. Joko profitiert von über zehn Staffeln Erfahrung in diesem Game.

Spoiler: Bleiben wir auf Tills Traumschiff? Zwischenstand: 4 zu 2 für Joko. Er hat noch alle drei Anker und setzt einen bei der Frage: "Welcher Philosoph prägte den Begriff 'kategorischer Imperativ'?" Beide antworten: "Kant". Till liefert diesmal auch schauspielerisch ab: Er gibt sich schockiert und tut so, als würde er etwas wegradieren. Joko schnappt sich den Anker und platziert ihn. Es wird spannend! 4 zu 3 für Joko Winterscheidt. Nächste Frage: "Durch welche Filmreihe erlangte Zac Efron als Troy Bolton internationale Bekanntheit?" Joko schreibt: "High School Musical". Till: "Hangover". Joko bekommt seine Show zurück, ohne einen weiteren Anker setzen zu müssen. Kapitän Till Reiners muss das Ruder wieder abgeben: Die Sendung geht zurück an Joko Winterscheidt!

Sonntag, 05.04. 20:15 Uhr • Wer stiehlt mir die Show? Die nächste Folge gibt's schon bald hier im ProSieben-Livestream! Verfügbar auf Joyn 220 Min Aktionsmenü öffnen

Jokos Rückkehr ans Moderatoren-Pult siehst du nächsten Sonntag, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn - oder schon jetzt bei Joyn PLUS+.