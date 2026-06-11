Jens Knossalla gibt Einblick Livestream am Rande von "Wer stiehlt mir die Show?": Knossi sendet jetzt mit Joko Winterscheidt auf Twitch Veröffentlicht: Vor 51 Minuten von Edwin B. "König des Internets": Knossi Bild: ddp/Bildagentur Monn

Nach Bekanntgabe des Panels für die 12. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" war bereits zu erahnen, dass Promi-Teilnehmer Knossi etwas Verrücktes anstellen könnte. Im Zuge der aktuell in Berlin laufenden Produktion tritt der Twitch-Streamer nun tatsächlich in Aktion und bindet Joko kurzerhand mit ein.

Sneak Peek in Adlershof: Knossi live im Fernsehstudio Unter dem Titel "Mit Joko in Berlin - Wir gehen rein" hat der kronentragende Gamer und Entertainer Jens Knossalla heute kurz nach 16 Uhr einen spontanen Livestream gestartet - mit Special Guest Joko Winterscheidt. Was genau Knossi, der derzeit als einer von drei Promis für Jokos beliebte Quiz-Show in Berlin vor der Kamera steht, alles zeigen will und ob er auch aus dem Studio von "Wer stiehlt mir die Show?" senden wird, erklärte er zum Beginn der Live-Übertragung nicht. Aber wer die sonstigen Streams von "König Knossi" kennt, weiß, dass es laut und unterhaltsam werden dürfte. Reinschauen lohnt sich bestimmt!

Du willst dabei sein? Hier geht es jetzt zum Twitch-Livestream von Knossi

Vielleicht ermöglicht der Webvideoproduzent mit seinem Mix aus gesundem Selbstbewusstsein, ehrlichem Interesse und schlagfertigem Humor ja ein paar besondere Einblicke hinter die WSMDS-Kulissen, die es sie bisher nicht gegeben hat.