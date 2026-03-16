Comeback bei Joko Winterscheidt "Wer stiehlt mir die Show?": Darum war Wildcard Felix gestern zum 2. Mal dabei Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Edwin B. Wer stiehlt mir die Show? Von Wildcard Felix an der Nase herumgeführt Videoclip • 20:59 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eine Runde "Schere-Stein-Papier" entschied über sein Aus. Jetzt löst Joko Winterscheidt sein Versprechen ein und bringt Wildcard Felix zurück zu "Wer stiehlt mir die Show?" Das Publikum liebt ihn, aber warum wurde er erneut eingeladen? Hier gibt es alle Infos zum Wildcard-Kandidaten.

Wildcard bei WSMDS: Wer ist Felix? Felix war Wildcard-Kandidat in Staffel 10 Folge 6 von "Wer stiehlt mir die Show?" Damals spielte der 31-Jährige gegen Karoline Herfurth, Olli Schulz und Olli Dittrich. Beim Spiel "Leider Teil" ging es in der Sendung allerdings sehr chaotisch zu. Die Teilnehmer:innen mussten mit ihren erspielten Punkte dealen und diese im besten Fall untereinander verteilen. Wer eine Frage beantwortete, bekam drei Punkte und durfte den anderen Kandidat:innen ein Angebot zum Teilen machen. Der Twist: Die Gegner:innen konnten die Deals im Nachhinein ablehnen - in dem Fall gingen beide Spieler:innen leer aus. Klingt kompliziert? War es auch. Aber hier kannst du es dir noch einmal im Video ansehen - inklusive ausführlicher Erklärung von Joko Winterscheidt:

WSMDS: Felix war schon einmal dabei Das Chaos begann, weil sich niemand so recht einigen konnte (oder wollte) und es beim letzten Deal zu keiner guten Lösung kam. Nach reichlich Hin und Her mit einigen abgewickelten und gescheiterten Deals stand letztlich Karoline Herfurth vor einem Dilemma. Es lag in ihrer Hand, ob Olli Dittrich oder Felix gehen musste. Diese Entscheidung wollte die Schauspielerin nicht tragen und schlug daher "Schere-Stein-Papier" als Lösung vor.

Warum ist Felix in dieser Staffel zurück? Joko Winterscheidt und das Publikum empfanden einen Schnick-Schnack-Schnuck-Abgang von Felix nicht als würdig, weshalb ihm der Moderator drei Spiele schenkte. Karoline Herfurth schlug zudem eine extra Spielrunde vor. Niemand wollte Felix gehen lasen. Es war eine schwierige Situation, die Joko mit einem Versprechen auflöste:

Ich lade dich ganz herzlich hiermit ein, in der nächsten Staffel als Wildcard dabei zu sein. Joko Winterscheidt

Nun ist Felix also zum zweiten Mal bei "Wer stiehlt mir die Show?" am Start. Wie er sich schlägt, siehst du jetzt live auf ProSieben und in der ganzen Folge auf Joyn.

Heimliche WSMDS-Stars: Wildcards begeistern das Publikum Schon in der ersten Folge der 11. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" hatte eine nicht prominente Kandidatin das Publikum für sich gewonnen: Hier erfährst du mehr über Wildcard Lotti und ihren Auftritt in der Quiz-Show.