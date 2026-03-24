"Reingefuchst" Gewinner von "Wer stiehlt mir die Show?": Till Reiners entthront Joko Winterscheidt und moderiert die nächste Folge Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Edwin B. Wer stiehlt mir die Show? Till Reiners mit drei Münzen im Finale Videoclip • 24:46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mit Nerven aus Stahl steht Till Reiners im Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" und kämpft sich mit Joko Winterscheidt bis in die Verlängerung. Andrea Petković und Nico Santos verzocken sich - und Wildcard Julia wird rausgegruselt.

Dem Melitta-Mann die Frage vermitteln Für Andrea Petković geht es nach ihrem Höhenflug in Folge 1 leider weiter bergab. Die ehrgeizige Sportlerin fliegt auch in dieser Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" bereits in der ersten Gewinnstufe raus. Beim entscheidenden Spiel "Hallo? Wer quizz’n da?" hat sie die wenigsten Punkte aus dem Panel. Hier bekommen die Kandidat:innen eine Frage gestellt. Alle haben die Möglichkeit, diese einfach auf dem Pad zu beantworten oder zu zocken. Wer zockt, muss einen Kontakt aus dem Handy eines Konkurrenten oder einer Konkurrentin anrufen und versuchen, der angerufenen Person die richtige Antwort zu entlocken. In diesem Spiel ist Andrea Petković besonders risikobereit: Erst ruft sie über Tills Handy bei Moritz Neumeier an. Die Antwort bekommt sie von dem Stand-up-Comedian in den 60 Sekunden nicht - Till ist erleichtert.

Moritz, ich danke dir sehr. Das ist so toll, dass du so wenig Ahnung hast von Fußball. Till Reiners

Andrea entschließt sich, bei der nächsten Gelegenheit ein zweites Mal zu zocken! Diesmal telefoniert sie mit einem Kontakt aus Nico Santos' Handy. Die Sportlerin weiß: Klappt es dieses Mal nicht, muss sie wieder als Erste die Folge verlassen.

Nico, lass uns 'Melittarologe'-Papa anrufen. Andrea Petković

Andrea Petković versucht, Egon Wellenbrink (so heißt Nicos Papa mit bürgerlichem Namen) die Antwort auf folgende Frage zu entlocken: "Mit welchem Slogan warb Media Markt von 1995 bis in die 2010er-Jahre?" Rund um diese Zeit müsste er schon auf Mallorca gelebt haben, mutmaßt sie. Das könnte er nicht wissen. Nicos Papa antwortet auf Spanisch. Aber die Antwort, die Andrea gegeben hat, wäre ohnehin falsch gewesen: Sie sagte "Geiz ist geil" statt der richtigen Antwort "Ich bin doch nicht blöd". Damit verlässt die ehrgeizige Athletin das Panel.

Nicos letzter Einsatz In Kategorie 7 müssen wir uns von dem nächsten Promi verabschieden: Nico Santos. Auch er hat sich, ähnlich wie Andrea, ein wenig verzockt. Vor Beginn des Spiels hatte der Ex‑"The Voice"-Coach nur einen Punkt weniger als Till Reiners, der zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer war. Bei "Say Wooooort?!" ist nur ein Teil der Antwort zu sehen, der andere bliebt hinter einer "Paywall" verborgen. Ergo können die eigenen Punkte genutzt werden, um maximal fünf Wörter aufzudecken. Weiß man dann die Antwort nicht, sind die Punkte weg. Außerdem können die Kontrahent:innen mit einem sehr kleinen Einsatz danach auch noch einen Punkt abstauben. Blöd, wenn für die Lösung ein ganz bestimmtes Wort in der Frage benötigt wird, das man nicht aufgedeckt hat. Das passiert gleich mehrfach. Die ersten fünf Punkte verzockt Till Reiners, Nico insgesamt acht.

Julia führt, weil wir so dumm sind! Nico Santos

Ja, jaa. Die Wildcard hat sich in dieser Runde eher zurückgenommen, während Till und Nico setzen. Der Sänger, der in seiner Jugend auf Mallorca lebte, spielt nach dem Motto: "Angriff ist die beste Verteidigung." Mit sieben Punkten ist noch was drin, er muss bloß … viel setzen. Mit fünf Punkten wäre er sofort wieder gleichauf mit Till und Wildcard Julia. Doch es kommt wie in den vorherigen Runden: Nico deckt genau das Wort nicht auf, welches ihm den entscheidenden Hinweis auf die Antwort gegeben hätte: "Wofür steht in der deutschen 4444 die bekannte Abkürzung 777?" - selbst Joko muss lachen.

Das ist wirklich bizarr. Mit welcher Treffsicherheit ihr da daneben geht. Joko Winterscheidt

Satz mit X, das war wohl nix! Nico Santos, der sich von 14 auf zwei Punkte runtergezockt hat, verlässt die Show und beschert uns ein Halbfinale mit Wildcard Julia und Till Reiners.

Du denkst, du hättest es besser gemeistert? Dann schau die Folge und rätsel mit! Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Das Comeback der Telefonstreiche und gruselige Geisterbeschwörungen Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.03.2026 • 139 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Julia wird rausgegruselt Eines muss man den Wildcards aus Staffel 11 von "Wer stiehlt mir die Show?" lassen: Sie sind bisher nie vor dem Halbfinale ausgeschieden. Lotti nicht, Felix (welcher sogar im Finale gegen Joko stand) auch nicht und jetzt Julia! Julia, die in Wien lebt, aber in Bochum geboren ist, ist der Sonnenschein der Runde. Sie liebt Bochum so sehr, dass sie ein Tattoo mit dem Schriftzug der Stadt auf der Innenseite ihrer Lippe trägt. Sie hat einen kleinen Fanclub dabei, der Julia‑Shirts mit ihrem Gesicht trägt. Aber zurück zur Show: Julia muss nicht nur Nerven-, sondern auch Blasenstärke beweisen. Bei "Mein Wort ist mir Befehl" muss sie nach ihrer Antwort "Echsen" alle sechs Sekunden ein Glas Wasser exen, um den Punkt nicht wieder zu verlieren. Am Ende des Spiels ist ihr ganzes Pult voller Gläser.

Bochum-Tattoo, eigene Shirts und vieeel Wasser: Julia ist eine coole Socke. Bild: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Zum Halbfinale gibt es einen "Klassiker" von "Wer stiehlt mir die Show?" - und zwar "Da hab ich doch prompter die Antwort vergessen!". Das Setting: eine Geisterbeschwörungs‑Séance mit Joko zusammen. Die Fragen von Till und Julia sind ähnlich, werden aber schnell zur Nebensache: In einer aufwendigen Inszenierung passieren ständig übernatürliche Dinge um die Kandidat:innen herum und gruselige Gestalten erschrecken sie. Eine stressige Runde! Till Reiners ist "on fire" und lässt sich nicht aus dem Konzept bringen. Julia bleibt nicht ganz so cool. Beim finalen Überraschungs-Schocker holt sie sich den Schreck des Abends und nimmt leider keine Münze mit.

Alter, wie asozial! Wildcard Julia

Till Reiners im Finale gegen Joko Winterscheidt: Über Gott und die Welt Till Reiners zeigt seit seinem Start bei "Wer stiehlt mir die Show?" eine krasse Lernkurve: vom Letzten über den Vorletzten bis hin zum Finalisten. Doch von Joko gibt es kein Erbarmen. Er hat im Finale immer eine richtige Antwort - außer Till setzt eine Münze. Nur wenn Till richtig antwortet und Joko bei falschen Antworten ertappt, kann er gewinnen. Immerhin: Er hat drei Münzen, ergo kann er zweimal falsch setzen. Im Finale holt Joko, wie sonst auch immer, Kollegin Katrin Bauerfeind zur Moderation des Finales.

Till gelingt es gut, Joko zu lesen. Er schafft es mit zwei Münzen in der Tasche in Führung zu gehen. Er spielt mit viel Bedacht und schätzt Joko sehr gut ein - meistens. Bei einer Frage lässt Till Reiners seine Münze noch mit der Begründung stecken, "Joko sei "viel rumgekommen". Eine Runde darauf setzt er dann aber doch eine Münze - und zwar bei einer Frage, bei der dieses Argument wieder gepasst hätte: "Welcher Stadtteil in Brooklyn ist für seine großen Vergnügungsparks bekannt?" Joko schreibt: "Coney Island". Und so verliert Till seine zweite Münze.

Jetzt die ganze Folge ansehen! Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Das Comeback der Telefonstreiche und gruselige Geisterbeschwörungen Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.03.2026 • 139 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen