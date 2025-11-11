Reaktion auf Fan-Sorgen Nach Horror-Verletzung - Konny Reimann: So steht es um seinen Finger Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Willkommen bei den Reimanns Neun-Finger-Konny - mit der Motorsäge im Wald Videoclip • 10:59 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Der Kult-Handwerker muss kürzertreten: Konny Reimann, aktuell in der Kabel-Eins-Doku "Willkommen bei den Reimanns" zu sehen, zog sich bei einem Besuch in der alten Heimat eine Verletzung zu. Jetzt äußert er sich dazu, wie es um seinen lädierten Finger steht.

So kam es zu Konnys Unfall Überleben in der Wildnis, einen Leuchtturm bauen, ein Haus im Dschungel konstruieren: Es gibt fast nichts, was Konny Reimann noch nicht angepackt hat. Seit er 2004 mit seiner Frau Manu Deutschland verlassen hat, stellt er sich immer neuen Herausforderungen. Aktuell leben die beiden auf Hawaii. Jetzt ist dem DIY-Profi ausgerechnet bei einem Besuch in Hamburg ein böses Missgeschick passiert. Die Folge: Der 69-Jährige musste nachts ins Krankenhaus. Dort versuchte das Ärzteteam "zwei Stunden lang" seinen Finger zu retten, wie Reimann in der neusten Folge der Doku "Willkommen bei den Reimanns" verrät. Es wurde "geschraubt und genagelt und gebohrt", berichtet er.

Das Gewebe seines rechten Zeigefingers war schwer beschädigt Der Unfall passierte bei einem Zirkusbesuch mit seiner Frau. Reimann wagte sich selbst aufs Trapez, um einige Kunststücke auszuprobieren. Das gelang, ebenso der Absprung ins Sicherheitsnetz. Beim Sprung aus dem Netz aber blieb sein rechter Zeigefinger darin hängen. Am Ende war die äußere Haut des Fingers teilweise abgerissen, das Gewebe schwer beschädigt, das vorderste Fingerglied gebrochen.

Konny Reimann gibt Finger-Update Im Krankenhaus konnten die Ärzte den Finger zwar retten, die Bewegungsfähigkeit war allerdings zunächst noch sehr eingeschränkt. Viele Fans machten sich im Anschluss Sorgen um Konnys Wohlbefinden. Nun gab Deutschlands bekanntester Auswanderer gegenüber "Behind the Screens" Entwarnung. Dem Finger gehe es nach dem Heilungsprozess wieder wunderbar.

Alles ist wieder gut. Keine Probleme. Konny Reimann - kann wieder jeden Finger krumm machen

Dann kann es ja wieder losgehen mit den nächsten Abenteuern. Wir bleiben gespannt, welche Projekte Konny als Nächstes verwirklichen wird. Die aktuelle Staffel "Willkommen bei den Reimanns" läuft immer sonntags um 20:15 Uhr auf Kabel Eins und im Stream auf Joyn.