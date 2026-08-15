"Italo-Schlager" Dolce Vita im "ZDF-Fernsehgarten": Diese Gäste begrüßt Andrea Kiewel am 16. August zur "Italo"-Folge Veröffentlicht: Vor 26 Minuten von Julia W. Der "ZDF-Fernsehgarten" geht in die nächste Runde. Bild: ZDF/Marcus Höhn

Nach einwöchiger Pause meldet sich Andrea Kiewel mit dem "ZDF-Fernsehgarten" zurück. Das Motto "Italo-Schlager" lockt wieder zahlreiche Promi-Gäste auf den Mainzer Lerchenberg: Diese Stars sind dabei.

Live auf Joyn: "ZDF-Fernsehgarten" am 16. August 2026 Bald verfügbar Sonntag, 16.08. 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten "ZDF-Fernsehgarten" feiert "Italo-Schlager" Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Während "Immer wieder sonntags" am 16. August pausiert, geht der "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag um 12:00 Uhr wieder wie gewohnt auf Sendung. Die Folge steht diesmal ganz im Zeichen eines der Lieblings-Reiseziele der Deutschen: Andrea Kiewel holt Italien auf den Mainzer Lerchenberg.

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Andrea Kiewel feiert La Dolce Vita Unter dem Motto "Italo-Schlager" soll es in der beliebten Unterhaltungs-Show laut ZDF unter anderem um Carbonara, eine Tiramisu-WM sowie den Vespa-Kult der vergangenen 80 Jahre gehen. Untermalt wird das Ganze natürlich von Italo-Hits. Unter anderem begrüßt Andrea Kiewel Stars wie Nino de Angelo, Rosanna Rocci, Pietro Basile sowie Engelbert und Joyello Sabatelli im "ZDF-Fernsehgarten".

"ZDF-Fernsehgarten": Die Gäste am 16. August im Überblick: Nino de Angelo,

Rosanna Rocci,

Pietro Basile,

Engelbert und Joyello Sabatelli,

Ragazzki,

die Esteriore Brothers,

ANDITA,

Mamma Culinaria

Im Livestream auf Joyn "ZDF-Fernsehgarten": Sonntags ab 12 Uhr kostenlos streamen

Giovanni Zarrella ist nicht dabei – aber … Nicht dabei – auch wenn wohl niemand besser zum Motto "Italo-Schlager" passen würde – ist Giovanni Zarrella. Der war in der vergangenen Woche übrigens für die Pause des "ZDF-Fernsehgartens" verantwortlich: Auf dem Gelände wurde "Die Giovanni Zarrella Show" aufgezeichnet. Damit die Zuschauer:innen nicht ganz ohne Kiwi auskommen mussten, sendete das ZDF ein voraufgezeichnetes Quiz zu 40 Jahren "Fernsehgarten", bei dem Andrea Kiewel Fragen zu 40 Jahren "Fernsehgarten" beantworten musste. Harald Glööckler, einst Gast auf dem Lerchenberg, hat sie auf alten Aufnahmen übrigens nicht wiedererkannt ...

Was Giovanni Zarrella in seiner ersten Open-Air-Ausgabe vom Mainzer Lerchenberg angestellt hat, bekommen TV-Zuschauer:innen übrigens am 29. August um 20:15 Uhr im ZDF (und parallel dazu im ZDF-Livestream auf Joyn) zu sehen.

"Die Giovanni Zarrella Show" am 29. August 2026 im ZDF Um 20:15 Uhr auch im ZDF-Livestream auf Joyn!