Jede Menge Stars
"ZDF-Fernsehgarten" feiert am 17. Mai "Schlagerparty": Diese Gäste sind dabei
Veröffentlicht:von Julia W.
Am 17. Mai steht der "ZDF-Fernsehgarten" ganz im Zeichen des Schlagers: Andrea Kiewel begrüßt am Sonntag nicht nur ihre Zuschauer:innen zur beliebten "Schlagerparty", sondern auch zahlreiche Stars aus der Schlagerwelt.
Hier siehst du den "ZDF-Fernsehgarten"
Vergangene Woche öffnete der "ZDF-Fernsehgarten" wieder seine Pforten – und startete in eine ganz besondere Saison: das 40. Jubiläum. Für die zweite Folge am Sonntag, den 17. Mai, steht eines der beliebtesten Mottos auf dem Programm: "Schlagerparty".
Diese Gäst:innen erwartet Andrea Kiewel
Passend dazu begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel am Sonntag zahlreiche Schlagerstars unter ihren Gäst:innen. Mit dabei sind:
Maite Kelly,
Hansi Hinterseer,
Bernhard Brink,
Ella Endlich,
Anna-Maria Zivkov,
Olaf Berger,
die Schlagerband Fantasy und
Musik-Comedian Tiroler Schmäh.
Erfolgs-Geschichte des "ZDF-Fernsehgarten"
Der "ZDF-Fernsehgarten" ist seit dem 29. Juni 1986 auf Sendung: Damals moderierte Ilona Christen auf dem Mainzer Lerchenberg.
Nach 77 Folgen gab sie 1993 an ihre Kollegin Ramona Leiß ab, ab 2008 stand Ernst-Marcus Thomas als Moderator auf der Bühne. Mit über 450 Sendungen hat Andrea Kiewel bislang mit Abstand die meisten Ausgaben präsentiert. Sie moderiert den "ZDF-Fernsehgarten" – mit einer Unterbrechung 2008 – seit dem Jahr 2000.
Während für das ARD-Konkurrenzformat "Immer wieder sonntags" – das am 31. Mai 2026 in seine letzte Saison startet – das Aus nach über 30 Jahren bekannt gegeben wurde, ist beim "ZDF-Fernsehgarten" aktuell noch kein Ende abzusehen.
Über gute Quoten konnte sich der "ZDF-Fernsehgarten" zumindest im vergangenen Jahr nicht beschweren: 2025 war laut Branchenmagazin "DWDL" mit einem durchschnittlichen Marktanteil von über 18 Prozent die erfolgreichste Saison seit über zehn Jahren.
Kommende Sendetermine der Saison 2026 im Überblick
17. Mai: Schlagerparty
24. Mai: Koch-Battle
31. Mai: Bingo-Party
7. Juni: Vier Jahrzehnte-Mix
14. Juni: Fußball-Party
21. Juni: Discofox
28. Juni: Sommerparty
05. Juli: Urlaubs-Feeling
12. Juli: 90er Party
19. Juli: Mallorca
26. Juli: Family Battle
2. August: Rock im Garten
16. August: Italo-Schlager
23. August: Christmas Party
30. August: Schlagerparty
6. September: Männergarten
13. September: Bundesländer-Special
20. September: Oktoberfest
27. September: Saisonfinale
Schalte am 17. Mai 2026 ein!
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