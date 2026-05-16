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Jede Menge Stars

"ZDF-Fernsehgarten" feiert am 17. Mai "Schlagerparty": Diese Gäste sind dabei

Veröffentlicht:

von Julia W.

Pünktlich zum Wonnemonat Mai geht es wieder los: "Fernsehgärtnerin" Andrea Kiewel läutet den Frühling und die neue Open-Air-Saison ein.

Bild: ZDF / Marcus Höhn

Am 17. Mai steht der "ZDF-Fernsehgarten" ganz im Zeichen des Schlagers: Andrea Kiewel begrüßt am Sonntag nicht nur ihre Zuschauer:innen zur beliebten "Schlagerparty", sondern auch zahlreiche Stars aus der Schlagerwelt.

Hier siehst du den "ZDF-Fernsehgarten"

Vergangene Woche öffnete der "ZDF-Fernsehgarten" wieder seine Pforten – und startete in eine ganz besondere Saison: das 40. Jubiläum. Für die zweite Folge am Sonntag, den 17. Mai, steht eines der beliebtesten Mottos auf dem Programm: "Schlagerparty".

Diese Gäst:innen erwartet Andrea Kiewel

Passend dazu begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel am Sonntag zahlreiche Schlagerstars unter ihren Gäst:innen. Mit dabei sind:

  • Maite Kelly,

  • Hansi Hinterseer,

  • Bernhard Brink,

  • Ella Endlich,

  • Anna-Maria Zivkov,

  • Olaf Berger,

  • Mark Keller,

  • die Schlagerband Fantasy und

  • Musik-Comedian Tiroler Schmäh.

Erfolgs-Geschichte des "ZDF-Fernsehgarten"

Der "ZDF-Fernsehgarten" ist seit dem 29. Juni 1986 auf Sendung: Damals moderierte Ilona Christen auf dem Mainzer Lerchenberg.

Nach 77 Folgen gab sie 1993 an ihre Kollegin Ramona Leiß ab, ab 2008 stand Ernst-Marcus Thomas als Moderator auf der Bühne. Mit über 450 Sendungen hat Andrea Kiewel bislang mit Abstand die meisten Ausgaben präsentiert. Sie moderiert den "ZDF-Fernsehgarten" – mit einer Unterbrechung 2008 – seit dem Jahr 2000.

Während für das ARD-Konkurrenzformat "Immer wieder sonntags" – das am 31. Mai 2026 in seine letzte Saison startet – das Aus nach über 30 Jahren bekannt gegeben wurde, ist beim "ZDF-Fernsehgarten" aktuell noch kein Ende abzusehen.

Über gute Quoten konnte sich der "ZDF-Fernsehgarten" zumindest im vergangenen Jahr nicht beschweren: 2025 war laut Branchenmagazin "DWDL" mit einem durchschnittlichen Marktanteil von über 18 Prozent die erfolgreichste Saison seit über zehn Jahren.

Kommende Sendetermine der Saison 2026 im Überblick

  • 17. Mai: Schlagerparty

  • 24. Mai: Koch-Battle

  • 31. Mai: Bingo-Party

  • 7. Juni: Vier Jahrzehnte-Mix

  • 14. Juni: Fußball-Party

  • 21. Juni: Discofox

  • 28. Juni: Sommerparty

  • 05. Juli: Urlaubs-Feeling

  • 12. Juli: 90er Party

  • 19. Juli: Mallorca

  • 26. Juli: Family Battle

  • 2. August: Rock im Garten

  • 16. August: Italo-Schlager

  • 23. August: Christmas Party

  • 30. August: Schlagerparty

  • 6. September: Männergarten

  • 13. September: Bundesländer-Special

  • 20. September: Oktoberfest

  • 27. September: Saisonfinale

Schalte am 17. Mai 2026 ein!

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