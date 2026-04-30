Feierlaune im Zweiten! "ZDF-Fernsehgarten" feiert 2026 Jubiläum: Die ersten Star-Gäst:innen stehen fest Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel begrüßt die Zuschauer:innen auch 2026 wieder live vom Mainzer Lerchenberg. Bild: ZDF / Sascha Baumann

Andrea Kiewel lädt zur großen Party: Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert 2026 runden Geburtstag! Schon jetzt stehen alle 20 Motto-Shows und die ersten prominenten Stargäste für die neue Saison fest. Wer beim großen Auftakt dabei ist und auf welche kuriosen Themen sich Fans in diesem Jahr freuen dürfen.

"ZDF Fernsehgarten": Großes Staraufgebot zum 40. Geburtstag In knapp zwei Wochen ist es wieder soweit: Der Wonnemonat Mai bringt den "ZDF-Fernsehgarten" zurück auf die Bildschirme - und das in einer ganz besonderen Saison. Wenn sich Moderatorin Andrea Kiewel am 10. Mai um 12 Uhr live vom Mainzer Lerchenberg meldet, feiert der Kultklassiker am Sonntagmittag seinen sage und schreibe 40. Geburtstag. Für den fulminanten Auftakt hat sich das ZDF nicht lumpen lassen und ein hochkarätiges Line-up zusammengestellt. Direkt zum Start dürfen sich die Zuschauer:innen auf die Schlager-Topstars Beatrice Egli und Vanessa Mai freuen. Auch die mittlerweile 78-jährige Musik-Legende Peggy March gibt sich die Ehre. Ein besonderes Highlight verspricht der Auftritt von Entertainer Hugo Egon Balder, der mit seiner 2024 gegründeten Band "The Bad Falling Bostels" anreist. Komplettiert wird die Auftakt-Gästeliste durch Schauspielerin Palina Rojinski, Comedy-Musiker Marti Fischer, das DJ-Duo "Stereoact" mit Lena Marie Engel, die Kinder-Musikgruppe "Deine Freunde" sowie die Eiskunstlauf-Influencerinnen Twins on Ice.

Von der großen Schlagerparty bis zum Koch-Battle Auch die darauffolgenden Wochen versprechen beste Sonntagsunterhaltung. Am 17. Mai steigt die erste von zwei großen Schlagerpartys der Saison. Mit dabei sind Szenegrößen wie Bernhard Brink, Ella Endlich, Mark Keller und das Duo Fantasy. Eine Woche später, am 24. Mai, wird der Lerchenberg zur Freiluftküche: Andrea Kiewel bittet Stars wie Sonia Liebing, Francine Jordi und Joey Heindle zum großen Koch-Battle. Wer es musikalisch internationaler mag, sollte sich den 31. Mai im Kalender markieren: Zur "Bingo-Party" hat sich unter anderem Weltstar Chris de Burgh angekündigt. Am 7. Juni folgt dann ein "Vier Jahrzehnte-Mix", bei dem die legendäre Spider Murphy Gang und Nino de Angelo für Nostalgie sorgen.

Weihnachten im August und ein neues Saisonfinale Bis Ende September stehen insgesamt 20 reguläre Live-Ausgaben auf dem Programm. Neben bewährten Klassikern wie der "Mallorcaparty" (19. Juli), "Rock im Garten" (2. August) oder dem "Discofox"-Special (21. Juni), hat sich die Redaktion für den Hochsommer einige Besonderheiten überlegt. So wird es im heißen August eine waschechte "Christmas Party" (23. August) geben, gefolgt von der Premiere des sogenannten "Männergartens" Anfang September. Eine kleine Tradition wird im Jubiläumsjahr allerdings gebrochen: Das allseits beliebte "Oktoberfest" am 20. September fungiert dieses Mal nicht als Abschluss der Staffel. Stattdessen gibt es eine Woche später, am 27. September, ein großes und eigenständiges Saisonfinale.