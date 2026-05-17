Pünktlich zum Wonnemonat Mai geht es wieder los: "Fernsehgärtnerin" Andrea Kiewel läutet den Frühling und die neue Open-Air-Saison ein.

Am 17. Mai steht der "ZDF-Fernsehgarten" ganz im Zeichen des Schlagers: Andrea Kiewel begrüßt am Sonntag nicht nur ihre Zuschauer:innen zur beliebten "Schlagerparty", sondern auch zahlreiche Stars aus der Schlagerwelt.

Vergangene Woche öffnete der "ZDF-Fernsehgarten" wieder seine Pforten – und startete in eine ganz besondere Saison: das 40. Jubiläum. Für die zweite Folge am Sonntag, den 17. Mai, steht eines der beliebtesten Mottos auf dem Programm: "Schlagerparty".

Passend dazu begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel am Sonntag zahlreiche Schlagerstars unter ihren Gäst:innen. Mit dabei sind:

Erfolgs-Geschichte des "ZDF-Fernsehgarten"

Der "ZDF-Fernsehgarten" ist seit dem 29. Juni 1986 auf Sendung: Damals moderierte Ilona Christen auf dem Mainzer Lerchenberg.

Nach 77 Folgen gab sie 1993 an ihre Kollegin Ramona Leiß ab, ab 2008 stand Ernst-Marcus Thomas als Moderator auf der Bühne. Mit über 450 Sendungen hat Andrea Kiewel bislang mit Abstand die meisten Ausgaben präsentiert. Sie moderiert den "ZDF-Fernsehgarten" – mit einer Unterbrechung 2008 – seit dem Jahr 2000.

Während für das ARD-Konkurrenzformat "Immer wieder sonntags" – das am 31. Mai 2026 in seine letzte Saison startet – das Aus nach über 30 Jahren bekannt gegeben wurde, ist beim "ZDF-Fernsehgarten" aktuell noch kein Ende abzusehen.

Über gute Quoten konnte sich der "ZDF-Fernsehgarten" zumindest im vergangenen Jahr nicht beschweren: 2025 war laut Branchenmagazin "DWDL" mit einem durchschnittlichen Marktanteil von über 18 Prozent die erfolgreichste Saison seit über zehn Jahren.