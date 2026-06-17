"Muss das ganz kurz erklären"
Ärger um Accessoire: Darum moderierte "Bergdoktor"-Star Hans Sigl den "ZDF-Fernsehgarten" mit Sonnenbrille
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Der Auftritt von Hans Sigl als Gastmoderator im "ZDF-Fernsehgarten" ist für viele Fans ein Highlight. Ein Detail aber sorgt dabei allerdings auf Social Media für Diskussionen: Die dunkle Brille, die der Schauspieler während der Sendung trägt.
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Hans Sigl im "ZDF-Fernsehgarten": Darum trägt der "Bergdoktor"-Star eine dunkle Brille
Auch dieses Jahr kehrt der österreichische Schauspieler und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl als Gastmoderator im "ZDF-Fernsehgarten" auf den Mainzer Lerchenberg zurück an der Seite von Stammmoderatorin Andrea Kiewel. Ein Detail blieb auch diesmal nicht unbemerkt: Hans Sigls dunkle Brille. Bereits bei seinem Auftritt im Juni 2025 war das Accessoire zum Gegenstand zahlreicher Zuschauer-Anfragen geworden, die sich an der getönten Optik störten.
Diesmal kam Sigl den Reaktionen der Fans zuvor. "Ich muss das ganz kurz erklären: Das ist eine optische Brille und die tönt ein bisschen", sagte der 56-Jährige gleich zu Beginn der Sendung. Ohne sie könne er kaum etwas sehen. Das Prinzip dahinter ist simpel: Sogenannte phototrope, also selbsttönende Gläser, reagieren unmittelbar auf UV-Strahlung und passen ihre Tönung automatisch den Lichtverhältnissen an. Was für ihn eine funktionale Notwendigkeit ist, wird von Außenstehenden jedoch häufig fälschlicherweise als modisches Statement interpretiert.
Dass die Erklärung nötig war, zeigt ein Blick auf Social Media. So fragte sich etwa ein Fan auf Instagram, warum Sigl überhaupt eine Sonnenbrille trage, schließlich gebe es Lesebrillen doch auch mit hellen Gläsern. Der Kommentar steht dabei stellvertretend für eine breitere Dynamik: Live-Formate wie der "ZDF-Fernsehgarten" werden heute selten allein vor dem Fernseher erlebt. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommentieren parallel in sozialen Netzwerken, was sie gerade sehen - in Echtzeit und öffentlich. In diesem Umfeld kann auch ein Accessoire, eine auffällige Kleiderwahl oder ein schiefer Satz ausreichen, um binnen Minuten zum Thema zu werden. Was im Studio eine schlichte Notwendigkeit ist, wird im Netz zum Aufhänger für eine Debatte, die das eigentliche Programm mitunter überdauert.
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Andrea Kiewel und Hans Sigl im "Fernsehgarten": Fans feiern Fußballparty und Sommerstimmung
Die Dynamik zwischen Kiewel und Sigl stößt bei vielen Fans auf Zustimmung. Manch ein Fan geht sogar so weit, dem "Bergdoktor" eine solch tragende Rolle in der Moderation zuzuschreiben, dass er die langjährige Gastgeberin zuweilen in den Schatten stellt. Dass diese Zusammenarbeit funktioniert, zeigte sich eindrucksvoll am vergangenen Sonntag, als sich die Sendung in eine ausgedehnte Fußballparty verwandelte. Als selbst ernanntes "Fernsehgarten-Fußballkompetenzteam" lieferten Sigl und Kiewel zwischen sportlichen Einlagen, einem tierischen WM-Orakel und sommerlichen Musikbeiträgen genau jene leichte Unterhaltung mit hohem Wohlfühlfaktor, die das Publikum in der Jubiläumssaison zum 40-jährigen Bestehen des Formats so schätzt.
Wer auf eine dauerhafte Doppelmoderation hofft, muss sich jedoch gedulden: In der nächsten Ausgabe am 21. Juni führt Andrea Kiewel wieder solo durch das Programm und empfängt dann unter anderem Die Amigos, Achim Petry und Jörg Bausch.
Für den Schauspieler dürfte die Gastmoderation eine willkommene Abwechslung zum fordernden Drehalltag sein: Seit Ende April entsteht in Ellmau und Umgebung die 20. Staffel des "Bergdoktors". In den acht geplanten Folgen wird Dr. Martin Gruber erneut vor berufliche und private Herausforderungen gestellt. Die Dreharbeiten laufen voraussichtlich bis Dezember, die Ausstrahlung ist für Winter 2027 geplant.
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