Drama im Urlaub "ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel flieht im Mietauto vor Feuerhölle Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Moderatorin Andrea Kliewel war auf der Flucht vor den Bränden in Frankreich. Bild: picture alliance/BoKo pictures | Boris Korpak/Joyn Redaktion/Adobe Stock

Sirenen reißen sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf, dann eine Warnmeldung auf dem Handy - es bleibt nur die Flucht. Andrea Kiewel erlebt ihren Frankreich-Urlaub im Ausnahmezustand. Die dramatischen Stunden schildert sie in ihrer Kolumne in bewegenden Worten.

Eigentlich wollte Andrea Kiewel ein paar ruhige Tage am Bassin d'Arcachon bei Bordeaux verbringen. Doch statt Erholung bestimmten Rauch, Asche und Sirenen ihren Aufenthalt. Die Moderatorin des "ZDF-Fernsehgartens" geriet mit ihrem Partner mitten in die Katastrophe der schweren Waldbrände, die derzeit große Teile Südeuropas in Atem halten. In ihrer Kolumne für die Zeitschrift "SuperIllu" blickt die 61-Jährige nun auf die dramatischen Stunden zurück - und macht deutlich, dass Worte kaum beschreiben können, was sie erlebt hat.

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Das Wort 'Flammen' ist maßlos untertrieben. Andrea Kiewel

Schon tagsüber zeichnete sich ab, dass sich die Lage zuspitzt. Dunkle Rauchwolken verdeckten den Himmel, Asche rieselte herab und auf den Straßen bildeten sich lange Fahrzeugschlangen. Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit breiteten sich die Feuer mit enormer Geschwindigkeit aus. In der Nacht folgte der Katastrophenalarm.

Mit nur wenigen Dingen in die Nacht Als die Warnmeldung auf ihrem Handy erschien, blieb kaum Zeit zum Überlegen. Gemeinsam mit ihrem Partner packte die ZDF-Moderatorin nur das Allernötigste ein: ihre Pässe, ein Ladekabel und zwei Wasserflaschen. Im Mietwagen verließen sie das Gebiet. Während der Fahrt bot sich ihnen ein erschreckendes Bild - links und rechts der Straße standen bereits ganze Waldstücke in Flammen.

Auch nach ihrer geglückten Flucht beschäftigen die Ereignisse die 61-Jährige weiter. Besonders das Schicksal der Menschen vor Ort und der Einsatzkräfte geht ihr nahe.

Ich weine, während ich das hier aufschreibe, weil es mir so unendlich leidtut für die Menschen. Andrea Kiewel

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Sie ergänzt: "Und weil ich nicht aufhören kann, an die Feuerwehrleute zu denken, die ihre Leben riskieren.“ Mit einem Satz ihres Partners beendet sie schließlich ihre bewegende Schilderung: