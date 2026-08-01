TV-Highlight "Verstehen Sie Spaß?" legt Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" rein: Szenen heute erstmals im TV zu sehen Aktualisiert: Vor 53 Minuten von C3 Newsroom Andrea Kiewel wird bei "Verstehen Sie Spaß?" mit Barbara Schöneberger erneut an den aufsehenerregenden Streich aus dem "ZDF-Fernsehgarten" erinnert. Bild: Imago Images / STAR-MEDIA

Ausgerechnet in ihrer eigenen Show tappt Andrea Kiewel in eine Falle. Zum ersten Mal kannst du das Ergebnis jetzt miterleben. Am Samstag zeigt "Verstehen Sie Spaß?" mit Barbara Schöneberger die bislang unveröffentlichten Szenen. Die "Fernsehgarten"-Moderatorin kündigte bereits an: "Da kommt noch was!"

Lange wurde darüber gesprochen, jetzt gibt es die komplette Aktion zut sehen: Am 1. August zeigt "Verstehen Sie Spaß?" mit Barbara Schöneberger den aufwendig geplanten Streich, bei dem Andrea Kiewel während des "ZDF-Fernsehgartens" ahnungslos in die Falle tappte.

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Barbara Schöneberger führte Andrea Kiewel hinters Licht Der Streich spielte sich 2025 während der beliebten Oktoberfest-Ausgabe der Sendung "ZDF-Fernsehgarten" ab. Andrea Kiewel musste dort scheinbar harmlose Sprüche auf Lebkuchenherzen vorlesen - doch die Botschaften darauf wurden immer frecher, unter anderem "Kiwi - Kartoffel im Pelzmantel" oder "Lieber Pflaume als Kiwi". Für die Moderatorin wirkte zunächst alles echt. Erst später wurde aufgelöst, dass Barbara Schöneberger und das Team von "Verstehen Sie Spaß?" hinter der Aktion steckten.

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Andrea Kiewel erinnert sich in "ZDF-Fernsehgarten" Ganz vergessen hat Andrea Kiewel den Streich bis heute nicht. Bereits in der vergangenen Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" am 28. Juni hatte die Moderatorin das Thema selbst noch einmal aufgegriffen und sich gemeinsam mit Handball-Legende Sven-Sören Christophersen an die Situation erinnert. "Mein Herz schlägt ganz besonders für Sören, denn Sören war an meiner Seite, als ich letztes Jahr im Oktoberfest-Fernsehgarten von der wunderbaren gemeinen Kollegin Barbara Schöneberger reingelegt worden bin." An Barbara Schöneberger richtete sie anschließend augenzwinkernd eine Warnung:

Wart’s ab, Fräuleinchen, da kommt noch was! Andrea Kiewel

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