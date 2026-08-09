Sonderausgabe "Nein, im Leben nicht": Andrea Kiewel erkennt Harald Glööckler im "ZDF-Fernsehgarten"-Quiz nicht wieder Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Julia W. Andrea Kiewel stößt in der Sondersendung "ZDF-Fernsehgarten - Das Quiz" an ihre Grenzen. Bild: ZDF

Am 9. August gibt es keine neue Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens". Stattdessen läuft eine Sonderausgabe zum Jubiläum der Show, ein Quiz-Rückblick durch 40 Jahre "Fernsehgarten". Doch einen TV-Gast erkennt Kiewel partout nicht wieder.

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An diesem Sonntag ist Andrea Kiewel nicht Moderatorin, sondern Kandidatin in ihrer eigenen Show: In der Sonderausgabe "ZDF-Fernsehgarten – das Quiz" tritt sie gegen Lutz van der Horst, Janine Kunze und Vincent Gross an, um zehn Minuten Extra-Sendezeit zu erspielen – ganz nach dem Vorbild von "Joko und Klaas gegen ProSieben". Moderiert wird die Sondersendung von Joachim Llambi. Das Quiz ist ein großer Rückblick auf 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten".

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"Kiwi" so nervös wie selten Obwohl sie schon 25 Jahre für den "ZDF-Fernsehgarten" vor der Kamera steht, ist Andrea Kiewel in der Sondersendung äußerst nervös, wie Moderator Joachim Llambi feststellt. "Warum bleibst du eigentlich nicht stehen?", fragt der Moderator laut "Focus". "Weil ich so aufgeregt bin", antwortet Kiewel. Trotz der Nervosität schlägt sich Kiewel zunächst gut – doch im zweiten Spiel gerät "Kiwi" an ihre Grenzen. In dieser Runde werden Gäste des "ZDF-Fernsehgartens" aus den Jahren 1986 bis 2026 gezeigt. Die Kandidat:innen müssen erraten, wer auf den alten Ausschnitten zu sehen ist – darunter etwa Barbara Schöneberger, Pamela Anderson und Günther Jauch.

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"Nein, im Leben nicht" "Wer ist das in der Mitte?", fragt Llambi laut "Focus" nach, als ein Gast partout nicht erkannt wird. "Ich habe keine Ahnung", gibt "Kiwi" ehrlich zu. Als der Moderator erklärt, es handele sich dabei um Harald Glööckler, antwortet Kiewel spontan mit "Nein, im Leben nicht." "So gut sah der mal aus", stichelte Llambi. Dass sich Harald Glööckler mehreren kosmetischen Eingriffen unterzogen hat, ist kein Geheimnis: von Botox und Hyaluron-Unterspritzungen über Fettabsaugungen bis zur Augenlidstraffung – der Modezar spricht offen darüber und ließ laut "Focus" bereits mit 18 Jahren den ersten Beauty-Eingriff durchführen.

So sah Harald Glööckler früher aus Harald Glööckler bei einer Filmpremiere am Potsdamer Platz in Berlin 2001. Bild: imago stock&people

Modedesigner Harald Glööckler auf der UNESCO-Gala in Neuss 2003. Bild: imago/Sven Simon

Harald Glööckler bei der "Künstler gegen Aids"-Gala im Theater des Westens am 06.11.2006 in Berlin. Bild: imago/Mauersberger

Designer Harald Glööckler beim Neujahrsempfang des Berliner Verlages in Berlin 2009. Bild: imago stock&people

Harald Glööckler am roten Teppich bei der GalaPremiere Dirty Dancing im Theater am Potsdamer Platz in Berlin 2009. Bild: imago images/Eventpress

Harald Glööckler bei der Präsentation der neuen PETA-Kampagne im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg 2019. Bild: imago images/Eventpress 1 / 6 zum vorherigen Bild

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Hinter all den Eingriffen verbirgt sich jedoch ein trauriger Grund: Im Gespräch mit RTL-"Exclusiv" sagte der Modezar, der 2025 bei "Promi Big Brother" dabei war: "Ich habe mit 12 Jahren erleben müssen, wie meine Mutter in einem Jahr gefühlt 90 Jahre älter wurde. Ich habe diesen Verfall gesehen an ihr und mit diesem Verfall komme ich nicht gut klar." Deshalb tue er heute alles, um dem Verfall Einhalt zu gebieten.

Erlebe Harald Glööckler bei "Promi Big Brother"