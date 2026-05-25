Gäste-Krise? Star-Schwund im "ZDF-Fernsehgarten"? Diesen Namen vermisst Andrea Kiewel sehr Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Julia W. Pünktlich zum Wonnemonat Mai geht es wieder los: "Fernsehgärtnerin" Andrea Kiewel läutet den Frühling und die neue Open-Air-Saison ein. Bild: ZDF / Marcus Höhn

Der "ZDF-Fernsehgarten" lockt jede Saison Millionen Menschen vor die Bildschirme. Grund dafür sind auch die hochkarätigen Gäst:innen von Moderatorin Andrea Kiewel – doch da gibt es offenbar zunehmend ein Problem.

Den nächsten "ZDF-Fernsehgarten" gibt's am 31. Mai Sonntags ab 12 Uhr im kostenlosen ZDF-Livestream auf Joyn

Der "ZDF-Fernsehgarten" gehört für viele Zuschauer:innen fest zum deutschen TV-Sommer. Seit Jahrzehnten setzt das ZDF auf die Mischung aus Musik und Unterhaltung unter freiem Himmel. Hinter den Kulissen scheint das Format jedoch zunehmend um Gäst:innen kämpfen zu müssen: Einige prominente Namen fehlen.

Kiewel verteidigt "ZDF-Fernsehgarten" als wichtige Bühne Moderatorin Andrea Kiewel sprach im Interview mit "t-online" nun ungewöhnlich offen über die Entwicklung in der Musik- und Fernsehwelt. Klassische Musikshows hätten im deutschen Fernsehen heute kaum noch Platz. "Es gibt ja kaum noch Musikshows mit richtigen Auftritten von Künstlern im deutschen Fernsehen", sagte sie. Der "ZDF-Fernsehgarten" sei deshalb für viele Künstler weiterhin eine wichtige Bühne, vor allem beim beliebten Mallorca-Special würden bekannte Partyschlager-Stars trotz voller Terminkalender gerne auftreten. "Wäre der 'Fernsehgarten' nicht relevant, nun ja, dann müsste ich singen. Will keiner, ich weiß", scherzte Kiewel.

Diesen Star vermisst Kiewel besonders Gleichzeitig räumte sie ein, dass einige bekannte Gesichter inzwischen dauerhaft fehlen. Besonders bedauerte sie das Ausbleiben von Roland Kaiser: Der Schlagerstar war zuletzt 2016 in der Show zu sehen. "Roland Kaiser vermisse ich sehr", sagt Kiewel. "Und ich weiß auch, dass es nichts Persönliches ist. Es passt eben manchmal einfach nicht." Auch andere Künstler fehlen im Format immer häufiger. Matthias Reim etwa erklärte bereits vor Jahren, seine Musik nicht "zwischen Kochnischen und Akrobaten bei strahlendem Sonnenschein" präsentieren zu wollen. In anderen Fällen eskalierte die Kritik, etwa, als Roberto Blanco die Vertragsbedingungen bei ARD und ZDF öffentlich kritisierte.

Selbst jüngere Acts halten inzwischen Abstand. Das ESC-Duo Abor und Tynna, die 2025 für Deutschland antraten, lehnte einen geplanten Auftritt bewusst ab – eine Entscheidung, die Kiewel damals mit drastischen Worten ("zum Kotzen") kommentierte.

Warum lehnen viele Künstler:innen ab? Hinter der Entwicklung steckt offenbar ein grundlegender Wandel in der Branche. Früher galten große TV-Shows als unverzichtbare Plattform für Musiker. Heute erreichen viele ihre Fans direkt über soziale Netzwerke, Streamingdienste oder eigene Konzerttouren. Hinzu kommt das spezielle Image des "ZDF-Fernsehgartens": Die Mischung aus Schlager, Spielen und sommerlicher Familienunterhaltung passt offenbar nicht mehr zu jeder Künstler-Marke. Dem Erfolg der Sendung schadet das bislang allerdings kaum: Die Einschaltquoten bleiben stabil auf hohem Niveau.

Kommende Sendetermine der Saison 2026 im Überblick 31. Mai: Bingo-Party

7. Juni: Vier Jahrzehnte-Mix

14. Juni: Fußball-Party

21. Juni: Discofox

28. Juni: Sommerparty

05. Juli: Urlaubs-Feeling

12. Juli: 90er Party

19. Juli: Mallorca

26. Juli: Family Battle

2. August: Rock im Garten

16. August: Italo-Schlager

23. August: Christmas Party

30. August: Schlagerparty

6. September: Männergarten

13. September: Bundesländer-Special

20. September: Oktoberfest

27. September: Saisonfinale