Drama im Urlaub
"ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel flieht mit Mietwagen vor Feuerhölle
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Sirenen reißen sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf, dann eine Warnmeldung auf dem Handy - es bleibt nur die Flucht. Andrea Kiewel erlebt ihren Frankreich-Urlaub im Ausnahmezustand. Die dramatischen Stunden schildert sie in ihrer Kolumne in bewegenden Worten.
Eigentlich wollte Andrea Kiewel ein paar ruhige Tage am Bassin d'Arcachon bei Bordeaux verbringen. Doch statt Erholung bestimmten Rauch, Asche und Sirenen ihren Aufenthalt. Die Moderatorin des "ZDF-Fernsehgartens" geriet mit ihrem Partner mitten in die Katastrophe der schweren Waldbrände, die derzeit große Teile Südeuropas in Atem halten.
In ihrer Kolumne für die Zeitschrift "SuperIllu" blickt die 61-Jährige nun auf die dramatischen Stunden zurück - und macht deutlich, dass Worte kaum beschreiben können, was sie erlebt hat.
Im Livestream auf Joyn
Das Wort 'Flammen' ist maßlos untertrieben.
Schon tagsüber zeichnete sich ab, dass sich die Lage zuspitzt. Dunkle Rauchwolken verdeckten den Himmel, Asche rieselte herab und auf den Straßen bildeten sich lange Fahrzeugschlangen. Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit breiteten sich die Feuer mit enormer Geschwindigkeit aus. In der Nacht folgte der Katastrophenalarm.
Mit nur wenigen Dingen in die Nacht
Als die Warnmeldung auf ihrem Handy erschien, blieb kaum Zeit zum Überlegen. Gemeinsam mit ihrem Partner packte die ZDF-Moderatorin nur das Allernötigste ein: ihre Pässe, ein Ladekabel und zwei Wasserflaschen. Im Mietwagen verließen sie das Gebiet. Während der Fahrt bot sich ihnen ein erschreckendes Bild - links und rechts der Straße standen bereits ganze Waldstücke in Flammen.
Auch nach ihrer geglückten Flucht beschäftigen die Ereignisse die 61-Jährige weiter. Besonders das Schicksal der Menschen vor Ort und der Einsatzkräfte geht ihr nahe.
Ich weine, während ich das hier aufschreibe, weil es mir so unendlich leidtut für die Menschen.
Du liest gern unsere News & Storys? So siehst du mehr davon!
Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.
Sie ergänzt: "Und weil ich nicht aufhören kann, an die Feuerwehrleute zu denken, die ihre Leben riskieren.“ Mit einem Satz ihres Partners beendet sie schließlich ihre bewegende Schilderung:
Leg dich nicht mit Mutter Natur an!
Mehr entdecken
TV-Highlight
Andrea Kiewel bei "ZDF-Fernsehgarten" reingelegt: "Verstehen Sie Spaß?" zeigt erstmals die Szenen
Überraschende Äußerung
Kiewel und Silbereisen: Darum setzen beide auf rote Unterwäsche
"We love you"
"ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel reagiert auf CSD-Anschlag
"Family Battle"
"Mama arbeitet am Pool": Andrea Kiewels Sohn war lange ahnungslos
Prominente Familien
"Family-Battle" im "ZDF-Fernsehgarten": Diese Gäste treten bei Kiwi an
"Mallorca-Party"
Elton erntet Buh-Rufe: Das missfällt dem "ZDF-Fernsehgarten"-Publikum
ZDF-Star im Porträt
Vor "ZDF-Fernsehgarten" moderierte Andrea Kiewel diese SAT.1-Sendung
Kult-Show im Zweiten
40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten": So hat sich die beliebte Show seit 1986 gewandelt
Stimmung uferte aus
Alkoholverbot im "ZDF-Fernsehgarten": Was Stefan Mross dazu sagt