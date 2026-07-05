Vorfreude
"ZDF-Fernsehgarten" 2026 am 5. Juli im "Urlaubs-Feeling": Das sind Andrea Kiewels Gäste und Gästinnen
Aktualisiert:von Julia W.
Musikalische Vorfreude auf die Ferienzeit: Der "ZDF-Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel empfängt am 5. Juli wieder zahlreiche Gäste und Gästinnen. Das Motto der aktuellen Sendung lautet: "Urlaubs-Feeling".
"Urlaubs-Feeling" herrscht diesen Sonntag auf dem Mainzer Lerchenberg. Ab 12 Uhr lädt die Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel dafür ihr Publikum vor Ort und vor dem Bildschirm auf eine spannende Weltreise ein - mit kulinarischen Entdeckungen, einer Wasserrutschen-Challenge mit Ex-Bachelor Paul Janke, Retro-Camping-Entdeckungen sowie Music-Acts, die in absolute Urlaubslaune versetzen.
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"ZDF-Fernsehgarten" feiert "Urlaubslaune"
Diese Stars sind am 5. Juli unter anderem auf dem Lerchenberg dabei:
Loona
Rednex
DJ Felix Harrer
Blue Lagoon
Höhner
Nick Howard
Fidi Steinbeck
Christin Stark
Lucas Cordalis
Julian David
Bürger Lars Dietrich
Marti Fischer
Im Livestream auf Joyn
"Fernsehgarten" floriert
Mit der vorigen Folge unter dem Motto "Sommerparty" feierte die Show im ihrem 40. Sendejahr einen neuen Staffelbestwert. Fast zwei Millionen Zuschauer:innen verfolgten das Live-Geschehen auf dem Lerchenberg. Noch bis Ende September werden in diesem Jahr noch weitere Folgen mit der bewährten Mischung aus Musik, Artistik, Tanz, Comedy, Spielen, Rekordversuchen und Service-Tipps ausgestrahlt.
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