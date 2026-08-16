:newstime lädt Vorsitzende der Parteien zum großen Sommerinterview. Wann Lars Klingbeil & Co. den Moderator:innen Rede und Antwort stehen, erfährst du hier.

Noch befindet sich der Bundestag in der Sommerpause – doch das Weltgeschehen dreht sich weiter. Welche Rolle soll Deutschland in einer unsicheren Welt spielen? Wie soll die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben? Und ist die Rente noch zu retten?

Diese und weitere Fragen werden Heiko Paluschka, Leiter des Hauptstadtstudios in Berlin, und Claudia von Brauchitsch, Anchorwoman der :newstime, den Parteivorsitzenden von SPD, Linke, Bündnis 90/Die Grünen und AFD in den "Sommerinterviews" stellen.