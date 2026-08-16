Lars Klingbeil & Co.
":newstime Sommerinterview": Parteivorsitzende stehen Rede und Antwort
Veröffentlicht:von Julia W., PM
:newstime lädt Vorsitzende der Parteien zum großen Sommerinterview. Wann Lars Klingbeil & Co. den Moderator:innen Rede und Antwort stehen, erfährst du hier.
Noch befindet sich der Bundestag in der Sommerpause – doch das Weltgeschehen dreht sich weiter. Welche Rolle soll Deutschland in einer unsicheren Welt spielen? Wie soll die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben? Und ist die Rente noch zu retten?
Diese und weitere Fragen werden Heiko Paluschka, Leiter des Hauptstadtstudios in Berlin, und Claudia von Brauchitsch, Anchorwoman der :newstime, den Parteivorsitzenden von SPD, Linke, Bündnis 90/Die Grünen und AFD in den "Sommerinterviews" stellen.
:newstime "Sommerinterview" mit Lars Klingbeil (SPD) am 18. August auf Joyn streamen
SAT.1 :newstime
Lars Klingbeil & Co. im ":newstime Sommerinterview"
Den Anfang macht Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) im Gespräch mit Heiko Paluschka am 18. August. Linke-Vorsitzende Ines Schwerdtner steht Claudia von Brauchitsch am 20. August Rede und Antwort. Weiter geht es am 25. August mit Franziska Brandther (Grüne) im Gespräch mit von Brauchitsch, gefolgt von Tino Chrupalla (AFD) im Interview mit Heiko Paluschka am 1. September.
Brisante Nachrichten aus aller Welt
Die ":newstime Sommerinterviews" im Überblick:
Dienstag, 18. August, 19:45 Uhr: Lars Klingbeil (SPD)
Donnerstag, 20. August, 19:45 Uhr: Ines Schwerdtner (Die Linke)
Dienstag, 25. August, 19:45 Uhr: Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen)
Dienstag, 1. September, 19:45 Uhr: Tino Chrupalla (AFD)
Zu sehen gibt es die ":newstime Sommerinterviews" ab 18. August 2026, um 19:45 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn. Auszüge daraus sind auch in "ProSieben :newstime" und "Kabel Eins :newstime" zu sehen.
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