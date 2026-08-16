Bewegender Moment
"Kölner Treff": Peter Plate spricht über den Tod von AnNa R. – und seine eigene Angst
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Der Tod von AnNa R. liegt mehr als ein Jahr zurück. Für ihren früheren Rosenstolz-Partner Peter Plate ist der Verlust noch immer schwer zu begreifen. Im "Kölner Treff" sprach er jetzt über seine Trauer und die eigene Angst.
"Kölner Treff": Immer freitags um 22 Uhr im WDR
Im März 2025 wurde die Sängerin AnNa R. tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden. Sie starb im Alter von 55 Jahren. In der Talkrunde des "Kölner Treff" hat Peter Plate nun an seine frühere Rosenstolz-Partnerin erinnert. Der Musiker sprach über ihren frühen Tod und erklärte, warum ihm auch das eigene Lebensende Angst macht.
Angst als Lebensthema
Als Peter Plate von Moderator Micky Beisenherz im "Kölner Treff" auf den tragischen Verlust angesprochen wurde, reagierte er mit sehr persönlichen Worten: "Dass AnNa als Mensch gegangen ist, ist ja die Katastrophe", so Plate. Und weiter: "Bei mir ist es jetzt so: Angst ist leider mein Lebensthema."
Ich liebe das Leben.
Auch er habe Angst vor dem Tod, erklärte er sichtlich berührt. "Ich habe einfach keinen Bock, nicht mehr hier zu sein. Ich liebe das Leben." Gleichzeitig empfinde er aber auch eine große Dankbarkeit. Aus diesem Grund habe er mehrere Rosenstolz-Hits in sein Musical "Romeo und Julia - Liebe ist alles" integriert.
Unter diesen spielt der Song "Liebe ist alles" eine besondere Rolle. Das Lied erschien 2004 auf dem Rosenstolz-Album "Herz" und landete auf Platz sechs der deutschen Single-Charts. Darauf angesprochen, was dieser Song jetzt in ihm bewirke, antwortet Plate: "Liebe ist einfach alles. Ich kann da gar nichts Kluges zu sagen."
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