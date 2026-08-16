Konkretes Datum
Karriere-Aus: Nino de Angelo will aufhören – zumindest bis ihm "das Geld ausgeht"
Aktualisiert:von Julia W.
Nino de Angelo steht schon seit den 1980ern auf der Bühne. Nun kündigt der Schlagersänger sein Karriereende an und nennt ein konkretes Datum: An diesem Tag will er abtreten – schließt ein Comeback jedoch nicht aus.
Ein oder zwei Alben will Nino de Angelo noch aufnehmen, einmal noch auf große Tournee gehen – dann sei aber Schluss. Das hat der Sänger im Interview mit der "ARD Schlagerwelt" angekündigt und nennt dabei auch schon ein ganz konkretes Datum für seinen Bühnenabschied.
An diesem Tag will Nino de Angelo seine Karriere beenden
"Ich habe vor, bis zu meinem 66. Lebensjahr zu arbeiten", sagte de Angelo laut "t-online" in dem Interview. "Das wird dann sein bis zum 18. September 2029. Dann möchte ich mich zurückziehen." Noch rund drei Jahre wird Nino de Angelo seinen Fans als Künstler also noch erhalten bleiben.
Doch er wäre nicht der erste Schlagerstar, der nach einem großen Abschied ein noch größeres Comeback feiert. So beendete Howard Carpendale seine Musikkarriere 2003, um vier Jahre später wieder auf die Bühne zurückzukehren. Viele andere Künstler taten es ihm gleich.
Das könnte dich auch interessieren
Auch Nino de Angelo schließt eine Rückkehr ins Musik-Business nicht aus. "Wenn mir das Geld ausgeht, komme ich wieder", sagte er laut "t-online" mit einem Augenzwinkern.
Nino de Angelo zieht es nach Italien
Nicht nur beruflich, sondern auch privat markiert das Datum einen Neuanfang: Mit seiner Partnerin Simone will er nach Italien ziehen. Von dort stammen auch seine Eltern. Ein Haus mit Grundstück sei bereits gefunden, berichtet "t-online".
Demnach werden die ersten Umzugskisten bereits Ende 2026 nach Italien geschickt. Freundin Simone, die derzeit noch im Allgäu einen Reiterhof betreibt, soll mit den Pferden später nachkommen.
Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger!
Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.
Mehr entdecken
"Purer Zufall"
Nicht als Flötzinger? Für diesen "Eberhofer"-Charakter sprach Daniel Christensen wirklich vor
Glückliche Ehe seit 2009
Seit 17 Jahren verheiratet: Dieser deutsche Krimi-Star ist die Frau an der Seite von Sebastian Bezzel
TV-Legende
Befürworter der Sterbehilfe: Daran ist Helmut Fischer gestorben
"Konnte nicht aufstehen"
"Aus der Bahn geworfen": Carolin Kebekus über spätes Mutterglück
Liebesglück
So sehr schwärmt TV-Star Simone Thomalla von ihrem neuen Partner
Der Schauspieler im Porträt
Ganz anders als Papa "Eberhofer"? So lebt Kult-Star Eisi Gulp wirklich