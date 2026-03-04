Betrüger in SAT.1-Reportage: SAT.1 prüft rechtliche Schritte

Auf TikTok protzt er damit, Deutschlands "Arbeitsloser des Jahres" zu sein. Seine Videos haben bis zu 400.000 Abrufe. Und auch in der SAT.1-Reportage "Ronzheimer – Wie geht’s, Deutschland?" zum Thema Bürgergeld vom 24. Februar 2026 erzählt Yannis B., wie gut er auf Staatskosten vom Bürgergeld lebt. Dazu trägt er stolz ein schwarzes T-Shirt, auf dem in goldfarbener Schrift "Arbeitsloser des Jahres" steht. Dabei ist alles nicht so, wie es Yannis B. erzählt.

Kurz nach Ausstrahlung der Reportage gibt es Hinweise, dass Yannis B. in der Reportage nicht die Wahrheit gesagt hat. Deswegen prüfen SAT.1 und die verantwortliche Produktionsfirma i&u Studios rechtliche Schritte gegen Yannis B.

SAT.1-Sendersprecher Christoph Körfer: "Yannis B. hat vor, während und nach den Dreharbeiten zu der Reportage zum i&u-Studios-Redaktionsteam nicht die Wahrheit gesagt. Er hat Dokumente und Belege gefälscht, um seine vermeintliche Geschichte glaubhaft erscheinen zu lassen. Wir prüfen aktuell die Hintergründe und eventuelle rechtliche Schritte.“

Yannis B. und seine Geschichte hat SAT.1 unverzüglich aus der Reportage entfernt. Christoph Körfer: "Wir entschuldigen uns aufrichtig beim zuständigen Jobcenter Hannover, das durch die unwahren Behauptungen von Yannis B. in ein falsches Licht gerückt wurde."

Yannis B. hat inzwischen schriftlich eingestanden, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat.