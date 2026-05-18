Neue Einstellung verbessert Suchergebnisse Joyn als bevorzugte Quelle bei Google hinzufügen: So geht's! Aktualisiert: Vor 8 Minuten von Redaktion Erste Wahl für Film und Fernsehen im Streaming: Joyn. Bild: Panama Pictures

Dank einer neuen Funktion von Google finden Nutzer:innen jetzt noch besser die News, die sie wirklich interessieren. Die Aktivierung ist denkbar einfach, hier gibt's die Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Hier findest du die besten Entertainment-News Wenn du schon jetzt regelmäßig Neuigkeiten aus der Film-, Fernseh- und Streaming-Welt auf joyn.de liest, weißt du bereits, wie hilfreich diese Quelle auf der Suche nach aktuellen Programminformationen, spannenden Hintergrundberichten, exklusiven Interviews und Star-News sowie nützlichen TV- und Streaming-Tipps ist.

Praktische neue Google-Einstellung verbessert Suchergebnisse Eine neue Voreinstellung der Suchmaschine Google erlaubt es Nutzerinnen und Nutzern jetzt, Webseiten als bevorzugte Quellen zu hinterlegen. Einmal eingerichtet, erscheinen die Inhalte des gewünschten Anbieters dann bei der Suche nach News auf Google noch sichtbarer und häufiger in den Ergebnissen. Oder anders ausgedrückt: Suchst du nach einer News zu einem bestimmten Thema und die von dir bevorzugte Quelle hat darüber berichtet, wird dir dieser Beitrag prominent angezeigt und du kannst ihn so auf keinen Fall verpassen. So bekommen Fans garantiert die Joyn-Beiträge zu ihren Lieblingsthemen ausgespielt.

Joyn als gewünschte Quelle: So leicht geht's Der einfachste Weg zur richtigen Einstellung für deine News-Suche auf Google ist dieser Direktlink: Hier kannst du Joyn auswählen: Quellen-Einstellungen direkt bei Google ändern! Dort musst du nur noch einen Haken im kleinen Kästchen rechts neben "Joyn" setzen.

So funktioniert es ebenfalls Du kannst die Einstellungen auch direkt aus der Schlagzeilen-Box von Google aufrufen: Suche auf google.de nach einem beliebigen News-Thema.

Klicke auf der Seite mit den Ergebnissen auf das kleine Symbol neben dem Wort "Schlagzeilen".

Gib im Suchfeld joyn.de ein, aktiviere den Haken im kleinen Kästchen rechts neben dem Suchergebnis und klicke unten auf den Button "Ergebnisse aktualisieren".

Über die Schlagzeilen-Box von Google lässt sich Joyn ganz leicht als bevorzugte Quelle festlegen. Bild: Google - Screenshot: Joyn