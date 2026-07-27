"Ganz plötzlich" Frühchen-Alarm bei GNTM-Star Anna Adamyan: Kind kam viele Wochen zu früh Veröffentlicht: Vor 4 Minuten von Lars-Ole Grap Für Ex-GNTM-Kandidatin und Influencerin Anna Adamyan ist das Familienglück nun perfekt: Sie ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Bild: Getty Images / Joshua Sammer

Eigentlich sollte es noch Wochen dauern. Dann ging bei Ex-GNTM-Teilnehmerin Anna Adamyan plötzlich alles ganz schnell: Ihr zweites Kind kam deutlich früher zur Welt als geplant.

Anna Adamyan verkündet Geburt ihres zweiten Babys: Sohn braucht nach früher Geburt noch Unterstützung Bekannt geworden ist die 30-Jährige 2014 in der neunten Staffel von "Germany's Next Topmodel", damals hieß sie noch Anna Wilken. Der damalige Publikumsliebling stieg in der Show noch vor dem Finale auf eigenen Wunsch hin aus. Jetzt machte die Influencerin die überraschende Geburt ihres zweiten Kindes auf Instagram öffentlich. Wie sie mitteilte, kam ihr Sohn bereits in der 34. Schwangerschaftswoche zur Welt. In ihrem Beitrag schreibt sie, das Kind habe am 24. Juli 2026 "ganz plötzlich auf die Welt geholt werden" müssen. Zu den genauen medizinischen Gründen äußerte sie sich nicht.

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Nach der Geburt benötige der Junge weiterhin Unterstützung, bevor er das Krankenhaus verlassen und mit seinen Eltern nach Hause könne, so die Ex-GNTM-Kandidatin. Trotz der unerwarteten Umstände überwiege bei ihr und ihrem Mann, dem Fußballprofi Sargis Adamyan, die Erleichterung. Sie sei "unendlich dankbar", dass ihr Sohn nun da sei, auch wenn er noch "Starthilfe" brauche. Die vergangenen Tage seien für sie und das Kind nicht einfach gewesen, weshalb die Familie jetzt Zeit zur Erholung benötige. Öffentliche Auftritte werde sie demnach vorerst pausieren. Auch ihrem zweijährigen Sohn Levi hätten sie und ihr Mann die Situation erklären müssen: Dem Zweijährigen sei gesagt worden, sein neuer Bruder sammele gerade noch "etwas Superkraft". Bereits rund eine Woche vor der Geburt war Adamyan nach eigenen Angaben wegen Blutungen ins Krankenhaus gekommen. Damals hatte sie mitgeteilt, es gehe ihrem ungeborenen Kind trotz der Einlieferung gut.

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Anna Adamyan: Nach langer Kinderwunsch-Reise erwartete sie ihr zweites Baby Die 30-Jährige spricht seit Jahren offen über ihren Kinderwunsch und ihre Erkrankungen Endometriose und Adenomyose. Nach zwei Fehlgeburten und mehreren Kinderwunsch-Behandlungen brachte sie im August 2023 ihren ersten Sohn Levi zur Welt. Anfang 2025 startete das Paar nach eigenen Angaben einen erneuten Anlauf, den Anna Adamyan selbst als "Wunder 2.0" bezeichnete. An Weihnachten 2025 verkündete sie dann die zweite Schwangerschaft und schrieb dazu, sie hätten damit "wirklich gar nicht gerechnet". In einem Post auf Instagram nahm sie ihre Fans auf die bewegende Reise mit. Im Frühjahr 2026 folgte ein Gender-Reveal-Video, mit dem das Paar verriet, dass es einen weiteren Jungen erwartet. Seit ihrem GNTM-Ausstieg ist Adamyan als Influencerin und Autorin tätig und gerade für ihren offenen Umgang mit Endometriose und Kinderwunsch bekannt. Mit ihrem Ehemann Sargis Adamyan ist Anna Adamyan seit 2019 liiert. 2021 verlobte sich das Paar und heiratete im selben Jahr.