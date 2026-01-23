Quiz-Show und Fiction-Serie
"Frier und Fünfzig" und "Ein sehr gutes Quiz": Zwei Joyn-Formate für Grimme-Preis 2026 nominiert
Aktualisiert:von Redaktion
Die Nominierungen für den renommierten Grimme-Preis wurden verkündet: Nur elfmal finden sich Privatsender und Streamingdienste auf der Liste. ProSiebenSat.1. und Joyn dürfen sich freuen: Sie sind mit zwei Sendungen vertreten: Einer neue Fiction-Serie und einer Quiz-Show.
Wer darf hoffen?
71 Prodkutionen aus 750 Einsendungen wurden 2026 nominiert: Sie "stellen dabei Produktionen und Leistungen in den Mittelpunkt die Haltung zeigen, Sorgfalt walten lassen und neue Perspektiven eröffnen", sagte Çiğdem Uzunoğlu, Geschäftsführerin des Grimme-Instituts. Der Preis stehe für ein Forum für Qualität, Relevanz und die kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem, was unsere Gegenwart prägt. "Den Nominierungskommissionen danke ich sehr für ihre Arbeit, es war sicher nicht leicht in diesem Jahr!"
Im Fiction Bereich wurde neben verschiedenen ZDF-Serien wie "KRANK Berlin" oder "Tatort: Dunkelheit" auch die Joyn/Sat.1-Comedyserie "Frier und Fünfzig" mit Annette Frier nominiert.
Auch Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dürfen sich selbst die Daumen drücken, denn ihre ProSieben-Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" steht in der Unterhaltung auf der Nominierungs-Liste. Auch die ZDF-Show "Maithink X - Die Show" wurde nominiert.
Welche Nominierungen ausgezeichnet werden, wird erst im März bekanntgegeben. Die Jury berät sich allerdings schon ab dem 31. Januar.
Schaue hier die Nominierten Produktionen
Mehr entdecken
Staffelstart am 23. Januar
Was macht "SOKO Wien" so besonders für Lilian Klebow?
Ab 26. Januar wird es flirty
"Die Landarztpraxis": Es funkt zwischen Alexandra und Max
Serien-Zuwachs
Mina Özlem Sagdic: Das ist die Neue beim "Bergdoktor"
"Ich blicke nicht zurück im Zorn!"
"In aller Freundschaft"-Aus setzte Michael Trischan arg zu - gibt es dennoch ein Comeback als Brenner?
"Ich habe nur für sie gebrannt"
Rudi Cerne: Jugendliebe Christiane ist bis heute sein Lebensmittelpunkt
Gelobt, gehandelt, gestrichen
Oscar-Snubs 2026: Diese Filme und Stars wurden komplett ignoriert