ZDF-Fernsehgarten Großes Jubiläum für ZDF-Kultshow: So zelebriert Andrea Kiewel 40 Jahre "Fernsehgarten" Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau Andrea "Kiwi" Kiewel feiert in dieser Saison im ZDF 40 Jahre "Fernsehgarten". Bild: ZDF / Marcus Höhn

Wenn Andrea Kiewel in diesem Sommer wieder zum "ZDF-Fernsehgarten" empfängt, steht eine ganz besondere Saison an: Vor 40 Jahren lief die erste Ausgabe der Erfolgsshow, die das Publikum seither mit einem einzigartigen Unterhaltungsmix begeistert. Zum großen Jubiläum freut sich "Kiwi" auf viele Gäste - und manche Überraschung.

Am 10. Mai (live im ZDF und bei Joyn) startet um 12:00 Uhr der Auftakt für 20 neue Folgen, die wie gewohnt jeden Sonntag live vom Open-Air-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg übertragen werden, Neben Musik, Comedy, Spielen, Showeinlagen und Servicethemen steht diesmal der große Geburtstag im Mittelpunkt, wobei der exakte Stichtag erst später folgt: Am 29. Juni 1986 feierte der "Fernsehgarten" seine Premiere, damals noch moderiert von Ilona Christen, die 1992 von Ramona Leiß abgelöst wurde, bevor 2000 Andrea Kiewel folgte.

"Fernsehen zum Anfassen" Nun schon seit über einem Vierteljahrhundert ist die von den Fans liebevoll "Kiwi" getaufte Moderatorin eng mit der Show verknüpft. Auch deshalb weiß sie um das Geheimnis des Formats: "Das größte Glück und der beste Erfolg ist doch, dass unser 'Fernsehgarten' so jung, knackig und frisch daherkommt wie am ersten Tag", erklärte sie im Interview mit der Agentur teleschau. Laut der 60-Jährigen bietet die Show zudem "das wunderbarste 'Wir'-Gefühl im deutschen Fernsehen". Die Sendung, weiß Kiewel, sei ein beliebtes Sonntagsritual für viele Familien und verbinde über die Jahrzehnte hinweg die verschiedenen Generationen. Im Mittelpunkt sieht die Gastgeberin dabei die Fans und das Publikum: "Unsere Zuschauer wollen unbedingt Teil der Show sein. Sie rufen, tanzen, winken und grüßen die Eltern daheim am Bildschirm - Fernsehen zum Anfassen. Ich feiere uns dafür!"

Nationale und internationale Stars zum Auftakt Gleich die Auftaktsendung unter dem Motto "40 Jahre Fernsehgarten" dürfte das treue Publikum jedenfalls beglücken: Zum großen Saisonstart sind nationale und internationale Promis geladen, unter anderem die Schlagerstars Beatrice Egli und Vanessa Mai, Schauspielerin Palina Rojinski und US-Sängerin Peggy March. Für Geburtstagsunterhaltung sorgen zudem die Band Deine Freunde, Hugo Egon Balder mit seiner Rockband Bad Falling Bostels, Stereoact mit Lena Marie Engel, die Eislauf-Zwillinge und Influencer Twins On Ice sowie Stimmenimitator und YouTube-Star Marti Fischer. Immer wieder, so kündigt das ZDF an, werde man das Jubiläum in den kommenden Ausgaben thematisieren. Laut Sender warte auf die Zuschauerinnen und Zuschauer dabei "natürlich so manche Jubiläumsüberraschung". Angekündigt haben sich illustre Gäste für die folgenden Sendungen: Am 17. Mai werden unter dem Motto "Schlagerparty" unter anderem Bernhard Brink, Ella Endlich, Mark Keller, Olaf Berger, Anna-Maria Zivkov, Fantasy und Tiroler Schmäh erwartet. Eine Woche später, am 24. Mai, kommen Dark Tenor mit Patricia Kelly sowie Joey Heindle, Francine Jordi und Sonia Liebing in den Fernsehgarten, am 31. Mai dann kein Geringerer als Chris de Burgh sowie Florian Künstler, Anna-Maria Zimmermann, Julian Reim und Remo Forrer. Im tatsächlichen Jubiläumsmonat wird am 7. Juni unter dem Motto "Vier Jahrzehnte-Mix" gefeiert. Erwartet werden für die Party unter anderem Nino de Angelo und Marina Marx, die Spider Murphy Gang sowie die Tribute-Band Pop Divas. Für die weiteren Sendungen sind bislang noch keine Gäste angekündigt, dafür aber die Mottos. So ist etwa einen Tag vor dem 40-Jahre-Stichtag, am 28. Juni, die "Sommerparty"-Ausgabe des Fernsehgartens zu sehen.

"Ich habe immer großes Lampenfieber" Getragen wird auch die Jubiläumssaison wieder von der allseitspräsenten Gastgeberin. Und die steht trotz jahrelanger Routine vor jeder Show unter Strom, wie sie gegenüber der teleschau gestand: "Ich habe immer großes Lampenfieber, exakt wie am ersten Tag. Es wird nicht besser." Vielleicht ist es genau diese Energie, die das Publikum liebt. Pro Saison pilgern rund 100.000 Menschen nach Mainz, um live dabei zu sein. Überhaupt hat der "Fernsehgarten" in vier Jahrzehnten beeindruckende Zahlen angehäuft. Rund drei Millionen Menschen besuchten das Gelände über die Jahre, die Sendezeit summiert sich auf über 1.380 Stunden Live-Programm, wobei bisweilen bis zu zwei Millionen Zuschauer einschalteten. Dabei ging es oft spektakulär zu - vom Weltrekord im Dauerrutschen bis hin zu Joey Kellys 24-Stunden-Laufband-Marathon. Nicht zu vergessen natürlich Unvorhergesehenes wie die zahlreichen Pranks der TV-Kollegen, so manche Störversuche - und die legendären Mallorca-Sonderausgaben, die wegen Gewitters evakuiert werden mussten: "Wir mussten schweren Herzens aus Sicherheitsgründen die Zuschauer nach Hause schicken und dennoch weiter senden, als hätten wir immer automatisch einen Plan B in der Tasche", erinnert sich Kiewel: "Gezaubert und improvisiert haben wir ein wenig, das war sehr, sehr cool." Eines bleibt sicher: Große Aufmerksamkeit ist dem "ZDF-Fernsehgarten" dank LIve-Konzept und großer Spontaneität jedenfalls auch nach 40 Jahren sicher.