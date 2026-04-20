Sparmaßnahmen setzen Shows unter Druck Klares Umfrage-Ergebnis: Mehrheit will Einsparungen bei Florian Silbereisens Shows Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Muss Moderator Florian Silbereisen, hier bei "Schlagerbooom 2025", um seine Schlagershow-Auftritte bangen? Bild: IMAGO / Panama Pictures

Erst traf es Mross und Egli: Bei der ARD wird gespart. Florian Silbereisen war bislang kein Thema - doch eine neue Umfrage zeigt: Viele würden auch Kürzungen bei seinen Shows befürworten.

Bei den ARD-Sendern wurden Sparmaßnahmen eingeleitet. Die Schlagershows "Immer wieder sonntags" von Stefan Mross und "Die Beatrice Egli Show" fielen dem Rotstift als erste zum Opfer. Jetzt veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag von "t-online" eine Umfrage zu diesem Thema. Das Ergebnis ist für Florian Silbereisen alles andere als gut.

80 Prozent dafür "Wie würden Sie es bewerten, wenn die ARD künftig die Schlagershows von Florian Silbereisen kürzen würde, um ihre Einsparziele zu erreichen?" Diese Frage der Civey-Umfrage beantworteten 5.000 Menschen. Das Ergebnis: 80 Prozent fanden eine Kürzung der Shows gut, nur 12 Prozent waren dagegen. Der Rest wollte oder konnte sich nicht entscheiden.

Schwere See für Traumschiff-Kapitän? Ein bitteres Ergebnis für den Moderator, Sänger und Schauspieler. Aktuell ist Florian Silbereisen im TV sehr präsent: Auf dem "Traumschiff" steuert er als Kapitän durch die Weltmeere, zudem moderierte er die ARD-Silvestershow und die "Schlagerchampions" sowie den "Schlagerboom". Bisher schienen seine Schlagershows eine sichere Bank zu sein – doch das galt lange auch für "Immer wieder sonntags". Trotz stabiler Quoten fiel das Format kürzlich dem Rotstift zum Opfer.

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Ebenso wird derzeit bei Film- und Serienproduktionen das Budget reduziert – ein Trend, der die Branche spürbar verändert. Auch der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR), zuständig für die Florian-Silbereisen-Shows, hat ein umfangreiches Sparprogramm vorgestellt. Vorerst setzt die ARD jedoch weiterhin auf Florian Silbereisen: Seine "Feste"-Shows bleiben Bestandteil des Programms und sind nach aktuellem Stand mindestens bis 2028 eingeplant. Silbereisens Vertrag wurde erst jüngst verlängert. Wie es danach weitergeht, ist allerdings offen.