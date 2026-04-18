Überraschender Schritt Neue Rolle: Elton sticht mit dem ZDF-"Traumschiff" in See Veröffentlicht: Vor 41 Minuten von Julia W. Elton heuert auf dem ZDF-"Traumschiff" an. Bild: Imago Images / APress

Neuer Kurs für Elton: Der TV-Moderator tauscht Quizfragen gegen Drehbuchseiten. Auf dem ZDF-"Traumschiff" will er sich nun als Schauspieler versuchen. Die Dreharbeiten laufen schon.

Elton erweitert sein TV-Repertoire: Der 55-Jährige soll eine Rolle in der ZDF-Erfolgsreihe "Das Traumschiff" übernehmen. Wie das Branchenportal "dwdl.de" berichtet, steht er dafür aktuell bereits vor der Kamera.

Warum läuft "Das Traumschiff" auf ProSieben? Dafür ist Till Reiners verantwortlich ... Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt Till Reiners die Show? Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.03.2026 • 134 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Elton nimmt mit "Traumschiff" Kurs auf Ruanda Gedreht wird für eine Episode, in der die MS Amadea Kurs auf Ruanda nimmt. Die Arbeiten sollen noch bis Ende Juni laufen. Mit an Bord ist auch Stammbesetzung: Florian Silbereisen verkörpert erneut Kapitän Max Parger. Außerdem trifft Elton unter anderem auf Collien Fernandes, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Wolke Hegenbarth. Der Moderator reiht sich damit in eine lange Liste prominenter Gastauftritte ein: In der Vergangenheit hatten bereits bekannte Gesichter wie Thomas Gottschalk, Joko Winterscheidt, Oliver Pocher, Sarah Engels oder Evelyn Burdecki kleine Gastrollen in der ZDF-Reihe übernommen.