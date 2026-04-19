Sparmaßnahmen setzen Shows unter Druck Klares Umfrage-Ergebnis: Trifft es nach "Immer wieder sonntags" jetzt auch Florian Silbereisen? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Muss Moderator Florian Silbereisen, hier bei "Schlagerbooom 2025", um seine Schlagershow-Auftritte bangen? Bild: IMAGO / Panama Pictures

Erst traf es Mross und Egli – jetzt steht plötzlich Florian Silbereisen im Fokus. Eine neue Umfrage bringt den Schlager-Star in Bedrängnis. Die Zahlen sind eindeutig.

Bei den ARD-Sendern wurden Sparmaßnahmen eingeleitet. Die Schlagershows von Stefan Mross und Beatrice Egli fielen dem Rotstift als Erste zum Opfer. Jetzt veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Civey eine Umfrage zu diesem Thema. Das Ergebnis ist für Florian Silbereisen alles andere als gut.

80 Prozent dafür "Wie würden Sie es bewerten, wenn die ARD künftig die Schlagershows von Florian Silbereisen kürzen würde, um ihre Einsparziele zu erreichen?" Diese Frage beantworteten 5.000 Menschen in einer Umfrage von Civey im Auftrag von t-online. Das Ergebnis war eindeutig: 80 Prozent fanden eine Kürzung der Shows gut, nur 12 Prozent waren dagegen. Der Rest wollte oder konnte sich nicht entscheiden.

Schwere See für Traumschiff-Kapitän? Ein bitteres Ergebnis für den Moderator, Sänger und Schauspieler. Aktuell ist Florian Silbereisen im TV sehr präsent: Auf dem "Traumschiff" steuert er als Kapitän durch die Welt, zudem moderierte er die ARD-Silvestershow und die "Schlagerchampions" sowie den "Schlagerboom". Bisher schienen seine Schlagershows eine sichere Marke zu sein – doch das galt auch für "Immer wieder sonntags". Trotz stabiler Quoten fiel das Format dem Rotstift zu Opfer.

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Sparzwang überall Ebenso wird derzeit bei Film- und Serienproduktionen das Budget reduziert – ein Trend, der die Branche spürbar verändert. Auch der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR), zuständig für die Florian-Silbereisen-Shows, hat ein umfangreiches Sparprogramm vorgestellt. Selbst etablierte Stars wie Silbereisen stehen damit womöglich vor neuen Anforderungen.