Sparmaßnahmen setzen Shows unter Druck
Klares Umfrage-Ergebnis: Trifft es nach "Immer wieder sonntags" jetzt auch Florian Silbereisen?
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Erst traf es Mross und Egli – jetzt steht plötzlich Florian Silbereisen im Fokus. Eine neue Umfrage bringt den Schlager-Star in Bedrängnis. Die Zahlen sind eindeutig.
Bei den ARD-Sendern wurden Sparmaßnahmen eingeleitet. Die Schlagershows von Stefan Mross und Beatrice Egli fielen dem Rotstift als Erste zum Opfer. Jetzt veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Civey eine Umfrage zu diesem Thema. Das Ergebnis ist für Florian Silbereisen alles andere als gut.
80 Prozent dafür
"Wie würden Sie es bewerten, wenn die ARD künftig die Schlagershows von Florian Silbereisen kürzen würde, um ihre Einsparziele zu erreichen?" Diese Frage beantworteten 5.000 Menschen in einer Umfrage von Civey im Auftrag von t-online.
Das Ergebnis war eindeutig: 80 Prozent fanden eine Kürzung der Shows gut, nur 12 Prozent waren dagegen. Der Rest wollte oder konnte sich nicht entscheiden.
Schwere See für Traumschiff-Kapitän?
Ein bitteres Ergebnis für den Moderator, Sänger und Schauspieler. Aktuell ist Florian Silbereisen im TV sehr präsent: Auf dem "Traumschiff" steuert er als Kapitän durch die Welt, zudem moderierte er die ARD-Silvestershow und die "Schlagerchampions" sowie den "Schlagerboom". Bisher schienen seine Schlagershows eine sichere Marke zu sein – doch das galt auch für "Immer wieder sonntags". Trotz stabiler Quoten fiel das Format dem Rotstift zu Opfer.
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Sparzwang überall
Ebenso wird derzeit bei Film- und Serienproduktionen das Budget reduziert – ein Trend, der die Branche spürbar verändert. Auch der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR), zuständig für die Florian-Silbereisen-Shows, hat ein umfangreiches Sparprogramm vorgestellt. Selbst etablierte Stars wie Silbereisen stehen damit womöglich vor neuen Anforderungen.
Jung gegen alt?
Die Strategie von ARD und ZDF richtet sich aktuell stärker an der jüngeren Zielgruppen aus. Einige jahrzehntealten Formate fielen der neuen Zielrichtung bereits zum Opfer.
Immerhin war die Altersverteilung bei der aktuellen Umfrage relativ einheitlich. Zwar wollten über 60-Jährige die Silbereisen-Shows am wenigsten streichen. Insgesamt unterschieden sich in der Umfrage die Meinungen zwischen Jung und Alt jedoch nur wenig.
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