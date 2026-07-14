Tochter Romy ist zwei Jahre alt "Bin sehr glücklich": "Mordkommission Istanbul"-Star Erol Sander lebt in einer Patchwork-Familie Veröffentlicht: Vor 59 Minuten von C3 Newsroom Schauspieler Erol Sander ist glücklicher Patchwork-Vater. Bild: Marja

Baby Romy hat das Leben von "Mordkommission Istanbul"-Star Erol Sander noch mal auf die beste Art und Weise auf den Kopf gestellt. Seinen Fans gibt er regelmäßig Einblick in seine Patchwork-Familie.

Erol Sander schwärmt von seinem Patchwork-Glück Mit 55 Jahren wurde Schauspieler Erol Sander vor gut zwei Jahren noch mal Vater. Seine Lebensgefährtin, die Maskenbildnerin Rebecca Oehlmann, brachte Tochter Romy zur Welt. Sie macht das Patchwork-Familienglück des TV-Stars perfekt. "Sie ist einfach wunderbar. Rebecca und ich sind überglücklich", schwärmte Sander im April 2024 nach der Geburt in der "Bild". Für den Schauspieler ist Töchterchen Romy das dritte Kind. Aus seiner langjährigen Ehe mit Ex-Frau Caroline Goddet hat er zwei Söhne. Das Paar hatte im Jahr 2022 seine endgültige Trennung bekanntgegeben.

Hier kannst du Erol Sander am 14. Juli in "Mordkommission Istanbul" sehen Bald verfügbar Heute, 23:35 Uhr • Mordkommission Istanbul Entscheidung in Athen Verfügbar auf Joyn 93 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Erol Sander lebt mit Familie heute in Köln Auch Sanders Lebensgefährtin Rebecca brachte Nachwuchs in die Beziehung, sie hat eine zehnjährige Tochter. Er sei jetzt vierfacher Vater - das habe er sich immer gewünscht, freute sich der Schauspieler in Interviews. Seine Söhne seien extra zu der Geburt ihrer kleinen Schwester aus Paris angereist, wo sie bei ihrer Mutter leben, verriet Sander der "Gala". Um das Patchwork-Leben leichter zu gestalten, zog er von Starnberg nach Köln, wo seine Partnerin mit ihrer Tochter bereits lebte - und wo auch der Vater seiner Stieftochter in der Nähe wohnt. Auch für seine Söhne Elyas und Marlon sei es leichter, von Paris nach Köln zu kommen, erklärte der Schauspieler vor zwei Jahren der "Bild".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Ich bin gerade sehr glücklich" "Ich weiß, wie wichtig es für Kinder ist, dass sie beide Elternpaare unkompliziert sehen können", hob er hervor. In der neuen Wohnung in Köln sei Platz für alle Kinder. "Deshalb bin ich gerade sehr glücklich. Wir haben eine wunderbare Patchwork-Familie", freute er sich. Auf Instagram gibt Sander immer wieder Einblick in sein Familienleben. So meldete er sich an Neujahr mit einem Foto mit allen vier Kindern und seiner Lebensgefährtin. Auch aus dem ersten Urlaub mit Romy am Meer schickte er Bilder. Eine Hochzeit mit Rebecca sei ebenfalls geplant, verriet Sander bereits. In seinen Posts nennt er sie schon "meine Frau". Kennengelernt hatte er sie am Set von "Alles was zählt".

11 Staffeln Kommissar Rex Alle Folgen anschauen Gemeinsam mit Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger und deren Chefin Major Evelyn Leitner ermittelt Schäferhund Rex in der Wiener Mordkommission, unterstützt vom Pathologen Dr. Tom Wippler. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen