Volltreffer ProSieben-"LEGO® Arena Show": Mit Lukas Podolski und Joko Winterscheidt kommt WM-Stimmung auf Aktualisiert: Vor 58 Minuten von pm Joko Winterscheidt, Lukas Podolski, Elias Nerlich und Steven Gätjen (v.l.n.r.) führen durch "Die LEGO® Arena Show" und stimmen die Fans auf die WM 2026 ein. Bild: 2026 The LEGO Group

Die Fußballweltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür. Bevor es für Deutschland richtig ernst wird, leiten Joko Winterscheidt und Lukas Podolski den Fußball-Sommer schon mal so richtig ein – am 14. Juni mit bekannten Creator-Gesichtern und spannenden Challenges bei der "LEGO® Arena Show".

Jetzt geht's los: Das Fußball-Fieber steigt! Vorgezogener WM-Auftakt. Am Nachmittag vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußballweltmeisterschaft 2026 nimmt das LEGO Team den Ball bereits auf und feiert den Fußball in der "LEGO® Arena Show". ProSieben und Joyn übertragen die Entertainment-Veranstaltung als Dauerwerbesendung am Sonntag, 14. Juni 2026, ab 16:00 Uhr, live aus dem Münchner BMW Park. Produziert wird die Show von Redseven Entertainment im LEGO Auftrag.

Fußball trifft Entertainment: Das ist die "LEGO® Arena Show" Vier Zweierteams, drei Spielrunden, ein Ziel: die Trophäe! In der "LEGO® Arena Show" duellieren sich vier Zweierteams in abwechslungsreichen Fußball-Challenges um den Creator-Cup-Pokal. Drei bekannte Fußball-Creator-Duos stehen dabei einem Zuschauer:innen-Team gegenüber. Mit dabei sind die Brotatos, die Tisis und ViscaBarca mit GamerBrother. Wer zeigt beim Parcours-Dribbling kreatives Geschick? Wer punktet beim Quiz-Jump mit sportlichem Einsatz und WM-Wissen?

Wer gewinnt? Für die zwei besten Teams geht es ins Finale. Sie kicken im wahrscheinlich verrücktesten Elfmeterschießen um den Sieg. Joko Winterscheidt pfeift die Liveshow offiziell an. Fußball-Weltmeister Lukas Podolski ist mit am Ball und Creator Elias Nerlich feiert sein Debüt als Fußball-Quizmaster. Steven Gätjen moderiert das Fußball-Event. Kommentiert werden die Spiele von Florian Malburg, während Schiedsrichter Pascal "Qualle" Martin über die Einhaltung der Regeln wacht.

Rekordverdächtig! Während der Liveshow rollt nicht nur der Ball, sondern wird auch der Rekord für den größten LEGO Fußball der Welt aufgestellt – erbaut aus 250.000 LEGO Steinen.

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"LEGO® Arena Show" als Dauerwerbesendung – am Sonntag, 14. Juni 2026, ab 16:00 Uhr, live auf ProSieben und Joyn