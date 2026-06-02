"Immer wieder sonntags" ist in seine letzte Saison gestartet. Gleich zu Beginn sprach Stefan Mross das bevorstehende Ende der ARD-Show an und gab den Fans ein Versprechen. Außerdem folgte ein emotionaler Post nach der Sendung.

Am 31. Mai 2026 ist " Immer wieder sonntags " in seine allerletzte Saison gestartet. Moderator Stefan Mross hatte sich schon im Vorfeld zum Aus der Traditions-Show im Ersten geäußert . Er habe lange überlegt, was er in der Auftakt-Show sagen solle, erklärte Mross in der Sendung. "Aber das zählt jetzt mal überhaupt nicht."

"Es ist wirklich alles okay"

Statt Worten des Bedauerns nutzte Mross die Show, um sich zu bedanken – darunter beim SWR, der ARD und dem Europa-Park Rust, in dem die Sendung viele Jahre aufgezeichnet wurde. Seine Gäste an diesem Sonntag – darunter Andy Borg und Beatrice Egli – bezeichnete Mross als Freunde, die ihn seit vielen Jahren unterstützt hätten.

Er habe sich gefragt, wie es "da so zwischenmenschlich" weitergehen solle - wohl auch nach dem Schlagabtausch mit der ARD - und kam dabei zu dem Schluss: "Das passt alles. Es ist wirklich alles okay. Machen Sie sich keine Sorgen."

Statt getränkt in Wehmut soll die letzte Staffel die "geilste Saison in der Geschichte von 'Immer wieder sonntags'" werden, versprach Mross. Nach der Auftakt-Show am 31. Mai können sich Fans noch zwölf weitere Folgen freuen.