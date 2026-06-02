Finale Staffel
Stefan Mross über den letzten "Immer wieder sonntags"-Auftakt: "Ich hatte Tränchen in den Augen"
Aktualisiert:von Julia W. / Martin Meyer
"Immer wieder sonntags" ist in seine letzte Saison gestartet. Gleich zu Beginn sprach Stefan Mross das bevorstehende Ende der ARD-Show an und gab den Fans ein Versprechen. Außerdem folgte ein emotionaler Post nach der Sendung.
Die nächste Ausgabe von "Immer wieder sonntags" gibt's am 7. Juni
Am 31. Mai 2026 ist "Immer wieder sonntags" in seine allerletzte Saison gestartet. Moderator Stefan Mross hatte sich schon im Vorfeld zum Aus der Traditions-Show im Ersten geäußert. Er habe lange überlegt, was er in der Auftakt-Show sagen solle, erklärte Mross in der Sendung. "Aber das zählt jetzt mal überhaupt nicht."
"Es ist wirklich alles okay"
Statt Worten des Bedauerns nutzte Mross die Show, um sich zu bedanken – darunter beim SWR, der ARD und dem Europa-Park Rust, in dem die Sendung viele Jahre aufgezeichnet wurde. Seine Gäste an diesem Sonntag – darunter Andy Borg und Beatrice Egli – bezeichnete Mross als Freunde, die ihn seit vielen Jahren unterstützt hätten.
Er habe sich gefragt, wie es "da so zwischenmenschlich" weitergehen solle - wohl auch nach dem Schlagabtausch mit der ARD - und kam dabei zu dem Schluss: "Das passt alles. Es ist wirklich alles okay. Machen Sie sich keine Sorgen."
Statt getränkt in Wehmut soll die letzte Staffel die "geilste Saison in der Geschichte von 'Immer wieder sonntags'" werden, versprach Mross. Nach der Auftakt-Show am 31. Mai können sich Fans noch zwölf weitere Folgen freuen.
So ist Stefan Mross' Fazit nach der ersten Folge "Immer wieder sontags"
Nach der Sendung postete Mross auf Instagram auch noch ein emotionales Fazit zur ersten Folge. Unter einem gemeinsamen Bild mit Andy Borg und der Band "Die Fetzigen" schrieb er: "Ich geb's zu: Ich hatte Tränchen in den Augen". Er bedankte sich bei den Beteiligten und den Zuschauer:innen und blickt mit Vorfreude auf die kommenden Folgen vor dem Aus der Show. Es wird sicher noch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er aufgrund von "Immer wieder sonntags" ein paar Tränen vergießt.
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Alle Sendetermine und Stars von "Immer wieder sonntags" 2026
Mehr als 130 Künstlerinnen und Künstler sollen in der finalen Staffel von "Immer wieder sonntags" auftreten, wie der SWR zuvor mitteilte. Darunter:
Sonntag, 7. Juni: Olaf der Flipper, Trenkwalder, Laura Wilde, Marco Ventre & Band, Marie Reim, Rosanna Rocci, Joey Heindle, Simone & Charly Brunner
Sonntag, 14. Juni: Hansi Hinterseer, Fantasy, Anni Perka, Dennis Wilms, Dorfrocker, Christian Franke, Sophia, Schürzenjäger
Sonntag, 21. Juni: Höhner, Francine Jordi, Mitch Keller, Mountain Crew, Bernd Stelter, Lucas Cordalis, Volksschauspiele Ötigheim
Sonntag, 28. Juni: Olaf Berger, Paveier, Ella Endlich, Monique, Graziano, Diana Amft & Kai Becker, Christin Stark, Tim Peters
Sonntag, 5. Juli: Nino de Angelo, Vanessa Mai, Die Troglauer, Nicole, Sigrid & Marina, Norman Langen, Patrick Lindner
Sonntag, 12. Juli: Andy Borg, Alexander Rier, Volxrock, Frank Schöbel, Pia Malo
Sonntag, 19. Juli: Die Amigos, Ross Antony, Julian Reim, Joelina Drews, Marc Pircher, Tanja Lasch, Die Draufgänger, Uwe Busse
Sonntag, 2. August: voXXclub, Markus Wohlfahrt, Stefanie Hertel, Eloy de Jong, Christian Lais, Micky Brühl
Sonntag, 9. August: Die jungen Zillertaler, Kastelruther Spatzen, Uta Bresan, Achim Petry
Sonntag, 23. August: Monika Martin, Anita Hofmann, Michael Fischer
Sonntag, 30. August: Ronja Forcher, Tiroler Wind, Inka Bause
Sonntag, 6. September: Andy Borg, Stefanie Hertel
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