Zwischen Laufsteg und Liebe Ric Pipino bis Tom Kaulitz: Diese Männer waren Teil von Heidi Klums Leben Aktualisiert: Vor 49 Minuten von teleschau - Hellmut Blumenthal Heidi Klum war mit Sänger Seal (o.l.), Formel-1-Legende Flavio Briatore (o.r.) und Star-Friseur Ric Pipino (u.l.) liiert. Tokio-Hotel-Sänger Tom Kaulitz hat sie 2019 geheiratet. Bild: Imago / Photo News | Imago / Mauersberger | Imago / Famous | Getty Images / Andreas Rentz

Seit rund 30 Jahren zählt Heidi Klum zu den gefragtesten Topmodels der Welt. Auch als Geschäftsfrau ist sie sehr erfolgreich. Ihre Liebesbeziehungen standen dabei immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Ein Überblick über die Partner der "Germany's Next Topmodel"-Produzentin.

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"Am Ende des Tages haben Tom und ich dieselben Werte, und deshalb funktioniert das auch so supergut mit uns". Das verriet Heidi Klum kürzlich in einem Interview mit der Zeitschrift "SuperIllu". Sie habe "Glück gehabt mit meinem Ossi". Eine Anspielung auf den Geburtsort ihres Partners Tom Kaulitz, der in Leipzig zur Welt kam. Der Gitarrist der Band "Tokio Hotel" ist Heidi Klums dritter Ehemann. Einige Versuche auf dem Weg zum privaten Glück hat die erfolgreiche Geschäftsfrau also schon hinter sich.

Ehemann 1: Ric Pipino Heidi Klum und ihr Ex-Mann Ric Pipino im Jahr 2000. Bild: Imago / Famous

Die 1973 in Bergisch Gladbach geborene Entertainerin zog es 1993 nach New York. Kurz vor ihrem großen Durchbruch im Jahr 1996 lernte Heidi Klum den Star-Friseur Ric Pipino kennen. Im Jahr darauf heiratete sie den Australier. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll er ihr auf dem Empire State Building einen Antrag gemacht haben. Im Jahr 2002 folgte nach fünf Jahren Ehe die Trennung. "Einvernehmlich und in Freundschaft", ließ ihr Management damals verlauten. Ein Jahr später wurde die Scheidung vollzogen. Der Hairstylist, zu dessen Kundinnen unter anderem Lady Gaga zählt, gratulierte seiner Ex-Frau 2019 zu ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz per Instagram.

Zwei kurze Rockstar-Liaisons: Jay Kay und Anthony Kiedis Nach der Trennung von Ric Pipino - Heidi Klum war längst ein weltbekanntes Topmodel - folgten im Jahr 2002 zwei kurze Beziehungen: Bei Jay Kay, Sänger der britischen Acid-Jazz-Band Jamiroquai ("Virtual Insanity"), soll es sich laut "Cosmopolitan" um eine On-off-Beziehung gehandelt haben. Etwas länger hielt die Liaison mit einem anderen Musiker: Anthony Kiedis, Frontmann der Rockband Red Hot Chili Peppers. Bis ins Jahr 2003 waren die beiden ein Paar. "Die begehrteste Frau der Welt war meine Freundin. Das machte mich mächtig stolz", zitierte das Magazin "Grazia" den Sänger im Jahr 2016. Die Beziehung sei zwar "nicht besonders lang, dafür sehr intensiv" gewesen.

Der Vater ihres ersten Kindes: Flavio Briatore Heidi Klum und Flavio Briatore im Schloss Bellevue im Jahr 2003. Bild: Imago / Mauersberger

Kurz nach der Scheidung von Ric Pipino lernte Heidi Klum den 23 Jahre älteren Formel-1-Manager Flavio Briatore kennen. Im März 2003 begann ihre Liaison. Mit dem Italiener, damals Chef des Rennstalls von Renault, wurde das Topmodel schwanger. Doch bereits einige Monate vor der Geburt der kleinen Leni im Mai 2004 trennte sich das Paar.

Ehemann Nummer 2, drei gemensame Kinder: Seal Seal und GNTM-Chefin Heidi Klum bei der Oscar-Verleihung 2009 in Los Angeles: Das Supermodel trägt das passende Kleid für einen Red-Carpet-Empfang. Bild: Imago / Photo News

Heidi Klums Beziehung mit dem britischen Sänger Seal ("Crazy") begann Ende 2003. Der gebürtige Londoner war bei Lenis Geburt dabei. Im Jahr 2005 heiratete das Paar in Mexiko. "Ich habe meinen Mann fürs Leben gefunden", sagte sie später in der "Bild". Noch im selben Jahr kam der gemeinsame Sohn Henry zur Welt, 2007 folgte Johan. Und im Jahr 2009 gab es gleich doppelt Grund zur Freude: Zunächst adoptierte Seal Heidis Tochter Leni. Nachdem Flavio Briatore zunächst die Vaterschaft an Leni angezweifelt hatte, sagte er 2016 der italienischen Zeitung "Il Corriere della Sera": "Leni ist mein leibliches Kind. Aber wir haben zu dritt entschieden, dass es mehr Sinn macht, wenn Seal sie adoptiert, weil ein Kind in einer Familie aufwachsen sollte." Im Oktober 2009 kam schließlich Töchterchen Lou Sulola zur Welt. "Jeder, der eine Familie hat, wird sich fragen, wie kann ich noch mehr Liebe empfinden?", schrieb Heidi Klum damals auf ihrer Webseite. Die Antwort sei mit "unserem vierten Kind, unserer zweiten Tochter" gekommen. "Lou Sulola wurde geboren und von diesem Moment, als sie uns beiden in die Augen schaute, war es unendliche Liebe auf den ersten Blick." Eigentlich galt die Beziehung zwischen Heidi Klum und Seal als Vorzeige-Ehe im Showbiz. Entsprechend überraschend kam das offizielle Ende im Januar 2012. Nach "reiflicher Überlegung" habe man sich zur Trennung entschlossen, hieß es in einem offiziellen Statement der beiden. "Wir haben uns in unserer Beziehung den größten Respekt entgegengebracht und lieben uns auch weiterhin sehr." Dennoch habe sich das Paar "auseinandergelebt". Finalisiert wurde die Scheidung 2014.

Nach der Trennung folgte im Sommer 2012 das nächste offizielle Statement: Heidi Klum machte die Beziehung zu ihrem langjährigen Bodyguard Martin Kristen öffentlich. Bis Anfang 2014 dauerte die Partnerschaft mit dem Südafrikaner. Dann kam es nicht nur zur privaten, sondern auch zur beruflichen Trennung. Was Martin Kristen heute macht, ist nicht bekannt.

Drei Jahre Glück mit Vito Schnabel Im Laufe des Jahres 2014 kam die "Germany's Next Topmodel"-Macherin mit Vito Schnabel zusammen. Der 13 Jahre jüngere Kunsthändler aus New York war bis 2017 der Mann an ihrer Seite. "Es geht nicht ums Alter. Wir haben eine wundervolle Verbundenheit, wir haben gemeinsam Spaß und wir lieben einander", sagte Heidi Klum 2016 in der Dezemberausgabe des Magazins "Ocean Drive". Dennoch trennte sich das Paar im Sommer 2017.

Diesmal für immer? Tom Kaulitz, Ehemann Nummer 3 Seit August 2019 verheiratet: Heidi Klum und ihr Partner Tom Kaulitz. Hier posieren sie im Mai 2025 auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes. Bild: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Im März 2018 kursierten erste Gerüchte: Heidi Klum soll mit Tom Kaulitz liiert sein. Ende des Monats schienen Paparazzi-Fotos die junge Liebe zu bestätigen: Die beiden wurden gemeinsam in Los Angeles, Moskau und Berlin abgelichtet. Bei den Filmfestspielen in Cannes zeigten sich Heidi und Tom dann erstmals offiziell zusammen: Hand in Hand auf dem roten Teppich. Am 3. August 2019 heiratete das Paar in einer traumhaften Zeremonie auf der Insel Capri. Exakt vier Monate später ließ das Topmodel seinen Nachnamen in Kaulitz ändern. Beruflich tritt die Entertainerin weiterhin als Heidi Klum auf. Hat sie nun ihren Mann fürs Leben gefunden? Vieles spricht dafür. "Mein Mann ist einfach ein total offener, herzlicher Mensch und immer für mich da", schwärmte das Topmodel kürzlich in der "SuperIllu".