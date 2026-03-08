Bye-bye Hogwarts
"Bridgerton"-Schauspielerin über Dreharbeiten zu "Harry Potter": "Ich würde nicht in jene Zeit zurückwollen"
Katie Leung spielte Harrys erste Liebe in "Harry Potter". Doch in diese Zeit will die "Bridgerton"-Darstellerin nicht zurück. Warum die Schauspielerin heute glücklicher ist als damals.
Katie Leung will nicht zurück nach Hogwarts
Sie spielte in fünf Filmen die Rolle der Cho Chang – Harry Potters erste Liebe: Katie Leung. Seitdem hat sich die Schauspielerin auch außerhalb des Franchises einen Namen gemacht. Derzeit steht sie für die Erfolgsserie "Bridgerton" vor der Kamera.
Die Paraderolle in Harry Potter hat ihr Türen geöffnet. Dennoch würde sie nicht in jene Zeit zurückwollen, wie sie in einem Interview verriet. "Ich war damals so jung und ließ mich so leicht davon beeinflussen, was die Leute über mich sagten, weil ich nicht wusste, wer ich war", sagte sie gegenüber "Entertainment Tonight".
Von Hogwarts nach Bridgerton
"Ich bin so froh, dass ich hier bin. Ich würde nicht in diese Zeit zurückwollen", fügte sie hinzu. "Nicht weil ich eine schlechte Zeit hatte oder so, aber es ist einfach wirklich schön, wenn man weiß, wer man ist – und ich bin dabei, das noch herauszufinden, aber ich bin ein Stück näher dran."
Katie Leung wurde 1987 geboren. Ihren ersten Auftritt in Hogwarts hatte sie 2005 in "Harry Potter und der Feuerkelch". Für die Rolle setzte sie sich gegen über 3.000 Mitstreiterinnen durch. Seitdem war sie immer wieder im Kino und im Fernsehen zu sehen – unter anderem in "T2 Trainspotting" und "Arcane". In "Bridgerton" verkörpert sie Lady Araminta Gun.
