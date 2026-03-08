Bye-bye Hogwarts "Bridgerton"-Schauspielerin über Dreharbeiten zu "Harry Potter": "Ich würde nicht in jene Zeit zurückwollen" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden "Bridgerton"-Darstellerin Katie Leung bei den BAFTA Film Awards 2026. Bild: ZUMA Press

Katie Leung spielte Harrys erste Liebe in "Harry Potter". Doch in diese Zeit will die "Bridgerton"-Darstellerin nicht zurück. Warum die Schauspielerin heute glücklicher ist als damals.

Katie Leung will nicht zurück nach Hogwarts Sie spielte in fünf Filmen die Rolle der Cho Chang – Harry Potters erste Liebe: Katie Leung. Seitdem hat sich die Schauspielerin auch außerhalb des Franchises einen Namen gemacht. Derzeit steht sie für die Erfolgsserie "Bridgerton" vor der Kamera. Die Paraderolle in Harry Potter hat ihr Türen geöffnet. Dennoch würde sie nicht in jene Zeit zurückwollen, wie sie in einem Interview verriet. "Ich war damals so jung und ließ mich so leicht davon beeinflussen, was die Leute über mich sagten, weil ich nicht wusste, wer ich war", sagte sie gegenüber "Entertainment Tonight".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen