Bodybuilding-Debüt
"Schock die Muskeln": Arnold Schwarzenegger gibt seinem Sohn Joseph Baena Bodybuilding-Tipps
Aktualisiert:von spot on news
Arnold Schwarzenegger gibt seinem Sohn Joseph Baena letzte Trainingstipps vor dessen Bodybuilding-Debüt. Am Samstag nimmt dieser an seinem ersten Wettkampf teil und tritt damit in die Fußstapfen seines berühmten Vaters.
Arnold Schwarzenegger (78) unterstützt seinen Sohn Joseph Baena (28) beim Training für dessen Bodybuilding-Debüt bei einem Wettkampf in Colorado am kommenden Samstag. Der "Terminator" trainierte mit seinem Sohn im Gold's Gym in Venice, Kalifornien, wie Instagram-Beiträge Baenas zeigen.
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In einer Bilderserie ist zu sehen, wie Schwarzenegger neben seinem Sohn steht und ihm Tipps gibt, während Baena Gewichte stemmt. "Schock die Muskeln", zitiert Baena seinen berühmten Vater, der das legendäre Mantra in seiner aktiven Zeit als Bodybuilder nutzte.
Nun will Baena in Schwarzeneggers Fußstapfen treten. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien und Hollywood-Actionstar ist siebenfacher Mr. Olympia und einer der berühmtesten Bodybuilder der Geschichte.
In einem weiteren Post schreibt Baena: "Bald ist Showtime" und teilt sein intensives Trainingsprogramm. Am 18. März erklärte er, dass er in den acht Wochen vor seinem großen Wettkampf bei den NPC Natural Colorado State Championships, die am kommenden Samstag stattfinden, 18 Pfund (8,2 Kilo) zugenommen habe, berichtet "TMZ".
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Seit Jahren fragten sich Fans, ob Arnold Schwarzeneggers außerehelicher Sohn eines Tages in seine Fußstapfen treten würde. Nun scheint sich genau das zu bewahrheiten.
2011 gab Schwarzenegger bekannt, dass er der Vater von Joseph Baena ist, der aus einer Affäre mit Schwarzeneggers ehemaliger Haushälterin Mildred Baena (65) stammt. Diese Enthüllung beendete die 25-jährige Ehe mit Maria Shriver (70), mit der der "Terminator" vier weitere Kinder hat.
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