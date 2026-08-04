Rheinische Frohnatur mit norddeutschen Wurzeln Sebastian Lege: Wie tickt der "besseresser"-Star und wer ist die Frau an seiner Seite? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau In der Sendung "besseresser" nimmt Sebastian Lege die Tricks der Lebensmittelindustrie in den Blick. Bild: ZDF und Willi Weber

TV-Koch, Food-Experte, Produktentwickler, Entertainer: Sebastian Lege hat ganz schön was auf der Pfanne. Fürs Fernsehen nimmt er kritisch jedes Produkt unter die Lupe. Doch wie tickt der gebürtige Bremer privat und wer ist die Frau an seiner Seite?

Sebastian Lege kannst du heute zur Primetime im ZDF-Livestream auf Joyn sehen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • besseresser challenge USA vs. Mexiko - Das große Lebensmittel-Duell Verfügbar auf Joyn 45 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Die meisten Fernsehzuschauer:innen kennen Sebastian Lege als kritischen Lebensmitteltester in TV-Formaten wie der ZDF-Reihe "besseresser - Lege deckt auf". Auf seinem Weg vor die Kamera absolvierte der 47-Jährige so einige interessante Stationen.

Steckbrief Sebastian Lege Name: Sebastian Lege

Geburtsdatum: 27. Oktober 1978

Geburtsort: Bremen

Wohnort: Meerbusch

Beziehungsstatus: liiert

Vom hohen Norden ins Rheinland Geboren wurde Sebastian Lege 1978 in Bremen. Dort machte er zunächst seine Ausbildung zum Koch und arbeitete anschließend in verschiedenen Häusern in seiner Geburtsstadt, darunter bereits namhafte Läden wie der Bremer Ratskeller sowie das Hotel Courtyard by Marriott. 2002 verschlug es Lege dann nach Düsseldorf.

Vom Koch zur kritischen TV-Persönlichkeit Ab 2011 arbeitete Sebastian Lege einige Jahre als Fisch- und Fleischhändler für Sterne-Restaurants. Gleichzeitig machte er sich als Produktentwickler für die Lebensmittelindustrie einen Namen. Ein Jahr später kamen erste TV-Auftritte hinzu, die durchaus auch kritischer Natur waren und sind: "Seit 2012 gebe ich auch gerne im TV meinen Senf dazu und stelle unter Beweis, dass in Lebensmitteln nicht immer drinsteckt, was draufsteht." Unter anderem war der TV-Koch für "Volle Kanne", "Galileo", "Kerners Köche" und "Grill den Hensler" im Einsatz. In seiner eigenen Show "besseresser" entlarvt er im ZDF seit 2021 regelmäßig die Tricks der Lebensmittelindustrie.

Klare Worte gegen industriell hergestellte Lebensmittel Sebastian Lege findet in seinen Sendungen oft klare Worte für industriell hergestellte Lebensmittel. Im Gespräch mit der Agentur teleschau sagte er: "Wut auf die Industrie an sich ist es nicht." Doch was ihn störe, sei die "bewusst fehlerhafte Kommunikation eines Produktes". Gerade, was Kinder anbelangt, denn in Produkten für den Nachwuchs "finden sich wahre Unmengen von Zucker. Das macht mich tatsächlich wütend, denn Kinder können ihre Ernährung selbst nicht steuern". Schuld sei das Marketing, wie der 47-Jährige betont. Denn die Eltern lassen sich "durch Marketing-Tricks emotionalisieren und manipulieren". Doch "am Ende sind wir selbst für gute Produkte zuständig - und zwar durch unser Einkaufsverhalten". Lege plädiert zudem fürs Selbermachen. Ohne Fertigprodukte oder andere verarbeitete Lebensmittel. Das zeigt er in seinen Sendungen immer wieder.

Und wie tickt Sebastian Lege privat? Beruflich deckt Sebastian Lege regelmäßig Lebensmittel-Geheimnisse auf. Sein Privatleben dagegen lässt er weitgehend im Dunkeln. Auf seiner Webseite bezeichnet sich Lege mittlerweile als rheinische Frohnatur, trotz seiner norddeutschen Herkunft. Mittlerweile lebt der 47-Jährige zusammen mit seiner Frau Joanna, genannt Joey, in Meerbusch am Niederrhein zwischen Krefeld und Düsseldorf.

So lernten sich Sebastian und Joanna Lege kennen Star-Koch Sebastian Lege mit seiner Ehefrau Joanna im Juli 2025 in Aachen. Bild: Imago / Eibner

Über das Paar selbst ist bis auf wenige gemeinsame Medienauftritte nicht allzu viel bekannt. Umso bemerkenswerter, dass das Ehepaar im Zuge einer Spezial-Sendung von "besseresser" im Jahr 2021 ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderte. Wie der TV-Koch in der Sendung erzählte, hatte er er seine spätere Partnerin bereits beim ersten Date bekocht - es gab unter anderem Gambas und Hummus. Das tolle Essen scheint imponiert zu haben, wie auch seine Frau bestätigt. "Meine Mama hat immer gesagt: Joey, wenn du irgendwann mal einen Koch kennenlernst, dann bleibst du bei dem." Er habe gesund für sie gekocht, da sei sie einfach geblieben.