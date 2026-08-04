Bist du ein echter Fan? Anime-Meisterwerke: Diese sechs Filme solltest du unbedingt kennen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jesko Buchs Diese Anime-Filme setzten neue Maßstäbe des Erzählens Bild: © 1988 MASHROOM/ AKIRA COMMITTEE All Rights Reserved.; © Yoshitoki Oima, KODANSHA/A SILENT VOICE The Movie Production Committee.; © Wild Bunch

Das kleine Einmaleins in der Schule, die Vorfahrtsregeln beim Führerschein - gewisse Dinge gehören zur Grundbildung dazu. Und so verhält es sich auch mit diesen Anime-Klassikern. Wenn du von dir behaupten willst, dich in Sachen Anime auszukennen, dann solltest diese Titel kennen.

Akira (1988) Der Cyberpunk-Klassiker von Katsuhiro Otomo setzte 1988 neue Maßstäbe im Bereich der Animationsqualität und gilt bis heute als wesentliche Triebfeder für den Anime-Boom im Westen. Die Handlung entführt euch in die dystopische Metropole Neo-Tokyo, die nach einem Atomkrieg auf den Trümmern der alten Hauptstadt entstand. Im Jahr 2019 jagen die beiden jugendlichen Biker Shotaro Kaneda und Tetsuo Shima mit ihrer Motorradbande durch die nächtlichen Straßen und liefern sich illegale Rennen mit rivalisierenden Gangs. Als Tetsuo nach einem Unfall übernatürliche Kräfte entwickelt, gerät er ins Visier des Militärs und verfällt langsam dem Wahnsinn. Der Film besticht durch seine unglaublich detaillierten, handgezeichneten Actionszenen und dreht sich im Wesentlichen um das Aufbegehren von Jugendlichen gegen festgefahrene Machtstrukturen und Autoritäten.

Film ansehen Anime Akira Verfügbar auf Joyn 116:16 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Ghost in the Shell (1995) Der Film von Mamoru Oshii gilt heute als eines der stilprägenden Werke des Cyberpunk-Genres, basiert aber selbst auf einem sechs Jahre älteren gleichnamigen Manga von Masamune Shirow. "Ghost in the Shell" spielt im Jahr 2029; viele Menschen sind mittlerweile Cyborgs, die ihre Körper fast vollständig durch künstliche Prothesen und Augmentierungen ersetzt haben. In dieser Welt jagt die Cyborg-Agentin Motoko Kusanagi gemeinsam mit der Elite-Einheit Sektion 9 skrupellose Hacker und Cyber-Terroristen. Als sie es eines Tages mit dem körperlosen Hacker "Puppet Master" zu tun bekommt, beginnt sich Motoko zu fragen, wie viel menschliche Seele eigentlich in einem Maschinenkörper stecken kann. Angesichts aktueller KI-Entwicklungen ist dieser Film vielleicht aktueller denn je, denn er regt zum Nachdenken darüber an, was einen Menschen letztendlich ausmacht.

Paprika (2006) Der letzte Kinofilm aus der Feder von Satoshi Kon ist ein abgedrehter Ritt durch die menschliche Psyche und diente Hollywood-Regisseur Christopher Nolan recht offensichtlich als Inspiration für seinen Blockbuster "Inception". Im Zentrum der Geschichte steht eine neuartige Psychotherapie-Methode, bei der Forscher mithilfe des "DC Mini" die Träume ihrer Patienten betreten und manipulieren können. Als ein unbekannter Dieb den Prototypen des Geräts stiehlt, bricht im Labor Chaos aus, denn der Übeltäter vermischt fortan die Träume unschuldiger Menschen mit der Realität. Die Wissenschaftlerin Atsuko Chiba tut sich deswegen mit dem Ermittler Toshimi Konakawa zusammen, um den Täter zu stoppen und taucht als ihr lebhaftes Traum-Alter-Ego "Paprika" tief in die kollektive Traumwelt ab. Das Spektakel fesselt euch mit surrealen Bildern und regt zum Nachdenken über die Grenzen zwischen Medienwelt, Realität und Fantasie an.

Film ansehen Anime Paprika Verfügbar auf Joyn 86:53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Your Name (2016) Das Fantasy-Drama von Regisseur Makoto Shinkai ist einer der finanziell erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten und konnte bis heute über 400 Millionen US-Dollar einspielen. Der Film dreht sich um die beiden Oberschüler Taki Tachibana und Mitsuha Miyamizu, die aus ungeklärten Gründen im Schlaf die Körper tauschen und dann für einen Tag das Leben des jeweils anderen führen. Taki lernt dadurch den Alltag in der ländlichen Kleinstadt Itomori kennen, Mitsuhas Familie führt dort den örtlichen Schrein. Sie selbst bekommt durch den Tausch das hektische Stadtleben in Tokio zu sehen, von dem sie schon immer geträumt hat. Als die beiden Teenager schließlich versuchen, sich im echten Leben zu treffen, bricht der Kontakt plötzlich ab und der Körpertausch hört auf. Taki begibt sich daraufhin auf eine verzweifelte Suche nach Itomori und stößt dabei auf eine schreckliche Wahrheit, die mit einem etwa alle 1000 Jahre wiederkehrenden Kometen zusammenhängt. Der Film verbindet die emotionale Liebesgeschichte geschickt mit Elementen des japanischen Shinto-Glaubens und Fragen über das Schicksal. Auf eure Watchlist gehört Your Name vor allem wegen seiner atemberaubend schönen, fast schon fotorealistischen Zeichnungen und des fantastischen Soundtracks der Band Radwimps.

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Prinzessin Mononoke (1997) Der Ghibli-Klassiker aus dem Jahr 1997 ist eines der größten Anime-Meisterwerke überhaupt und steht hier stellvertretend für das gesamte Werk von Regie-Legende Hayao Miyazaki. Der Film spielt im spätmittelalterlichen Japan, in dem die Menschen immer mehr in das Reich der Tiergötter vordringen und so deren Zorn auf sich ziehen. Der junge Prinz Ashitaka wird während der Verteidigung seines Dorfes von einem Dämon verflucht und reist auf der Suche nach einem Heilmittel in den Westen. Dort gerät er zwischen die Fronten eines Krieges: Auf der einen Seite stehen die Herrin Eboshi und die Arbeiter ihrer Eisenhütte, die den Wald auf der Suche nach Erz abholzen; auf der anderen die Tiergötter des Waldes, die vom Menschenmädchen San, der namensgebenden "Prinzessin Mononoke", in die Schlacht geführt werden. Der Film verdeutlicht eindrucksvoll den Konflikt zwischen menschlicher Zivilisation und Natur und setzt ein wichtiges Zeichen für den Umweltschutz.

A Silent Voice (2016) Der Film "Koe no Katachi" beziehungsweise "A Silent Voice", ging 2016 unter dem Erfolg von "Your Name" zwar ein wenig unter, ist aber nichtsdestotrotz ein echtes Anime-Highlight. Das Drama vom Studio Kyoto Animation adaptiert den gleichnamigen Manga von Yoshitoki Ōima. Darin geht es um den Jungen Shoya Ishida, der in seiner Grundschulzeit das taubstumme Mädchen Shoko mobbt, weil sie so anders ist. Nachdem er selbst zum sozialen Außenseiter wird und erkennt, welches Leid er verursacht hat, versucht Shoya, seine Taten wiedergutzumachen und sich mit Shoko anzufreunden. Dafür lernt er sogar eigens die japanische Gebärdensprache. Allerdings läuft im Leben selten etwas, wie geplant. Gemeinsam müssen sich Shoya und Shoko nicht nur den schmerzhaften Wunden der Vergangenheit, sondern auch neuen Missverständnissen und familiären Konflikten stellen. Und weil Kyoto Animation mit diesem Film erneut die Art von melancholischer Story adaptiert, die sie am besten beherrschen - "Clannad" und "Violet Evergarden" lassen grüßen -, werdet ihr bei diesem Film auch garantiert ordentlich Tränen vergießen.

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