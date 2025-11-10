Das zweite Rennen der Saison steht an Ski alpin: Damen-Slalom in Levi im Livestream und Free-TV Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Christian Stüwe Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin gewann den Slalom in Levi im vergangenen Jahr und ist auch diesmal Favoritin. Bild: IMAGO/GEPA pictures

Am Samstag, 15. November, findet in Levi das zweite Rennen der Saison 2025/26 statt. Die Rennen werden im kostenlosen Livestream und im Free-TV übertragen, hier bekommst du einen Überblick über Termine und Favoritinnen. So kannst du den Slalom der Damen am Samstag sehen.

Ski alpin: Wo kannst du den Slalom der Damen in Levi im kostenlosen Livestream sehen? Das zweite Rennen der Damen in der alpinen Winter-Saison 2025/26 findet am Samstag, 15. November, im finnischen Levi statt. Einen Tag später tragen die Herren am gleichen Ort ihr Slalom-Rennen aus.. Die auch als Lappland-Rennen bekannten Wettbewerbe werden auf der anspruchsvollen Levi-Black-Strecke ausgetragen. Den Slalom der Damen kannst du am Samstag im Eurosport-1-Livestream auf Joyn verfolgen. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Der Slalom der Damen startet am Samstag, 25. Oktober, mit dem ersten Lauf um 9:45 Uhr.

Samstag, 15.11. 09:45 Uhr • FIS Ski Alpin Weltcup Levi: Slalom Frauen, 1. Lauf Verfügbar auf Joyn 105 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Ski alpin 2025/26: Wer überträgt den Slalom der Damen in Levi im Free-TV? Der Slalom der Damen am Samstag wird im Free-TV ausschließlich auf Eurosport übertragen. Die Übertragung des 1. Laufs beginnt im Free-TV auf Eurosport 1 - parallel zur Übertragung im Livestream auf Joyn - um 9:45 Uhr. Die Übertragung des 2. Laufs startet im Free-TV auf Eurosport 1 und parallel im Livestream auf Joyn um 12:45 Uhr.

Samstag, 15.11. 12:45 Uhr • FIS Ski Alpin Weltcup Levi: Slalom Frauen, 2. Lauf Verfügbar auf Joyn 75 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Fakten zum Slalom der Damen in Levi: Datum: Samstag, 15. November Sportart: Ski alpin/Slalom Beginn: 1. Lauf 9:45 Uhr, 2. Lauf 12:45 Uhr Ort: Levi (Finnland) Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 9:45 Uhr Live im Free-TV: Eurosport 1

Ski alpin Saison 2025: Wer sind die Favoritinnen? Die Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone ist nach ihrem schweren Sturz bei den italienischen Meisterschaften im April weiter verletzt. Die Italienerin hofft trotz Schien- und Wadenbeinbruch sowie Kreuzbandriss noch bis zu den Olympischen Spielen in ihrem Heimatland fit zu werden. Die ersten Monate des Ski-Winters wird Brignone auf jeden Fall verpassen, weshalb die Favoritenrolle Lara Gut-Behrami zukommt. Die Schweizerin geht in ihre letzte Saison und würde sich gern mit der Kristallkugel verabschieden. Beim Riesenslalom in Sölden zum Saisonauftakt wurde Gut-Behrami Dritte, das Rennen gewann die Österreicherin Julia Scheib vor der US-Amerikanerin Paula Moltzan. Große Hoffnungen macht sich selbstverständlich auch Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin gilt für viele Expertinnen und Experten als eine der besten Skifahrerinnen der Geschichte. In Sölden belegte Shiffrin Platz vier, nach Levi reist sie als Vorjahres- und Rekordsiegerin - und gilt somit als Favoritin. Aus deutscher Sicht wird es spannend zu sehen sein, ob Emma Aicher an ihre Form vom Ende der vergangenen Saison anschließen kann, als die 21-Jährige ihre ersten Weltcup-Erfolge feiern konnte. Aicher ist eine Allrounderin, die in allen Disziplinen startet und in dieser Saison endgültig den Durchbruch zur Weltspitze schaffen könnte. In Sölden lief es für Aicher allerdings noch nicht rund, sie landete auf Platz 28. Hoffnungsträgerin aus deutscher Sicht ist in Levi vor allem Lena Dürr, die Slalom-Spezialistin wurde im vergangenen Jahr Dritte.

Ski-alpin-Saison 2025/26: Die nächsten Rennen der Damen 15.11.2025: Slalom in Levi (Finnland)

23.11.2025: Slalom in Gurgl (Österreich)

29./30.11.2025: Riesenslalom und Slalom in Copper Mountain (USA) Die Rennen werden alle von Das Erste und dem ZDF im Wechsel sowie von Eurosport übertragen und sind im Livestream auf Joyn zu sehen.

Fakten zur alpinen Ski-Saison 2025/26: Free-TV und Livestream Datum: 25. Oktober 2025 bis 25. März 2026 Auftakt: Sölden, Österreich (25. Oktober 2025) Olympia: Cortina d'Ampezzo und Bormio, Italien (7. bis 18. Februar 2026) Saisonfinale: Kvitfjell, Norwegen (21. bis 25. März 2026) Livestream: Joyn Live im Free-TV: Das Erste, ZDF, Eurosport

Kostenloser Livestream vom Slalom der Damen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum Slalom der Damen schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf dem Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhones und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das Wintersport-Highlight auf dem Gerät deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlos Ski alpin auf dem PC live schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.