Start in die neue Saison Skispringen: Der Saisonauftakt des Weltcups 2025/26 in Lillehammer im Livestream und Free-TV Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Christian Stüwe Karl Geiger startet als einer der deutschen Hoffnungsträger in die neue Saison der Skispringer. Bild: IMAGO/GEPA pictures

Am Freitag, 21. November, findet der Auftakt zur neuen Weltcup-Saison 2025/26 im Skispringen statt. Die Weltcup-Springen am Wochenende werden im kostenlosen Livestream und im Free-TV übertragen, hier bekommst du einen Überblick über Termine und Favoriten. So kannst du die Wettbewerbe am Wochenende sehen.

Skispringen: Wo kannst du den Weltcup-Auftakt im kostenlosen Livestream sehen? Die neue Weltcup-Saison im Skispringen beginnt am Freitag, 21. November, in Lillehammer in Norwegen. Auch am Samstag und Sonntag finden Weltcup-Springen statt, die du im Das Erste- und Eurosport 1-Livestream auf Joyn verfolgen kannst. Los geht es am Freitag mit dem Mixed-Team-Wettbewerb, bei dem jeweils zwei Frauen und zwei Männer einer Nation als Mannschaft antreten. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Der Mixed-Team-Wettbewerb startet am Freitag, 21. November, mit dem ersten Durchgang um 16:00 Uhr.

Skispringen 2025/26: Wer überträgt das Springen in Lillehammer im Free-TV? Die Weltcup-Springen in Lillehammer werden in Das Erste und auf Eurosport 1 übertragen. Das Erste änderte sogar sein Programm und verschob einige Unterhaltungsformate, um die Übertragungen des Weltcup-Auftakts in Norwegen zu ermöglichen. Kommentieren wird für die ARD Tom Bartels. Die Übertragung des ersten Durchgangs des Mixed-Team-Wettbewerbs beginnt im Free-TV in Das Erste - parallel zur Übertragung im Livestream auf Joyn - um 16:00 Uhr. Die Übertragung des 2. Durchgangs startet im Free-TV in Das Erste und parallel im Livestream auf Joyn um 17:10 Uhr.

Skispringen: Das Programm in Lillehammer am Wochenende im Überblick Fr., 21. November, 16:00 Uhr: Mixed-Team-Wettbewerb Sa., 22. November, 12:55 Uhr: Einzelspringen der Damen 2. Durchgang Sa., 22. November, 15:55 Uhr: Einzelspringen der Herren 1. und 2. Durchgang So., 23. November, 12:15 Uhr: Einzelspringen der Damen 1. und 2. Durchgang So., 23. November, 15:50 Uhr: Einzelspringen der Herren 1. und 2. Durchgang Livestream: Joyn Live im Free-TV: Das Erste, Eurosport

Skispringen: Wer sind die Favoritinnen und Favoriten in der Saison 2025/26? Der Österreicher Daniel Tschofenig startet als Favorit in die olympische Saison, er gewann in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup und die Vierschanzentournee. Mit Jan Hörl und Stefan Kraft hat Tschofenig zwei starke Konkurrenten im eigenen Team. Die größten deutschen Hoffnungsträger sind Andreas Wellinger und Karl Geiger, zum DSV-Team gehören außerdem Pius Paschke, Philipp Raimund und Adrian Tittel. Polens Superstar Kamil Stoch geht in seine letzte Saison, der Japaner Ryōyū Kobayashi will sich nach einem schwächeren Winter zurückmelden. Für Slowenien soll Anže Lanišek Siege holen. Bei den Frauen fallen mit Eva Pinkelnig (Österreich) und Alexandria Loutitt (Kanada) zwei Favoritinnen für den ganzen Winter aus, beide zogen sich im Sommer Kreuzbandrisse zu. In ihrer Abwesenheit ist Nika Prevc die heißeste Kandidatin für Siege und Medaillen, die Slowenin gewann den Gesamtweltcup in den letzten beiden Jahren. Aus dem DSV-Team sind Katharina Schmid und Selina Freitag Siege zuzutrauen. Das deutsche Duo landete im vergangenen Jahr in Lillehammer hinter Prevc auf Rang zwei und drei.

Fakten zur Weltcup-Saison 2025/26 im Skispringen: Free-TV und Livestream Saisonstart: 21. November 2025, Lillehammer - Mixed-Team und Einzelspringen

Anzahl der Wettbewerbe: 69 (je 33 Damen und Herren, 3 Mixed-Wettbewerbe)

Die nächsten Springen: Falun (25. und 26. November), Ruka (29. und 30. November)

Highlights der Saison 2025/26:

- Die 74. Vierschanzentournee vom 28. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026

- Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf vom 23. bis 25. Januar 2026

- Olympische Winterspiele Milano Cortina vom 6. bis 22. Februar 2026

Saisonende: 29. März 2026, Planica - Traditionelles Skiflug-Finale

Livestream: Joyn

Live im Free-TV: Das Erste, ZDF, Eurosport

