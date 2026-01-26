Mode, Tattoos, Beauty-Tricks Style-Chamäleon: So hat sich Mirja du Mont verändert Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von teleschau Mirja du Mont aktuell: Die Schauspielerin sieht rank und schlank aus wie eh und je - nur mit viel mehr Tattoos am Körper als zu Beginn ihrer Karriere. Bild: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Sie hat ein Händchen für Mode und erfindet sich immer wieder neu. Gleichzeitig scheint sich die diesjährige Dschungelcamperin optisch kaum zu verändern. Ein kleiner Rückblick auf das Vierteljahrhundert ihrer (Style-)Karriere.

Auf Mode und Kosmetik zu verzichten, wird Mirja du Mont (50) während ihres Aufenthaltes im Dschungelcamp schwerfallen, könnte man meinen. Immerhin kennt man das Model als stets top gestylt. Überdies hat die gelernte Tierarzthelferin 2020 mit 44 Jahren erfolgreich eine weitere Ausbildung absolviert, diesmal zur Visagistin. Tatsächlich ist die Hamburgerin ein wahres Style-Chamäleon, das in den unterschiedlichsten Looks überzeugen kann - sowohl privat als auch auf dem Laufsteg. Ob sportlich-lässig, romantisch-verspielt, klassisch-elegant, im rockigen Gothic-Style oder auch mal ein bisschen verrucht - sie überrascht immer wieder von Neuem.

Mirja du Mont: Neue Haare nach Trennung Begonnen hat sie ihre Modelkarriere allerdings hüllenlos: Im Jahr 2000 ernannte sie das Männermagazin Playboy zum Playmate des Monats Januar. Ihr Markenzeichen damals wie heute: die lange blonde Mähne, der Schneewittchen-Teint und die gertenschlanke Figur. Für ihre Rolle im Musical "Yakari - Freunde fürs Leben" (2013) allerdings zog sie mal eine dunkle Zopfperücke an, was ihr durchaus ebenfalls stand.

Ebenfalls 2000 heiratete Mirja den gut 28 Jahre älteren Schauspieler Sky du Mont (78), mit dem sie die Kinder Tara Iracema (24) und Fayn Mark (19) bekam. 2016 folgte die einvernehmliche Trennung. Zwar steigerte die Ehe ihren Bekanntheitsgrad - ein Karriereschub sei das allerdings nicht gewesen, erzählte sie 2020 im Elternpodcast "Ich zähl' jetzt bis drei" ihrer Schauspielkollegin Nina Bott (48). Eher im Gegenteil: Obwohl sie bereits Schauspielerfahrung hatte, galt sie nun als das Model, das dank des berühmten Namens Karriere machen wollte.

Nach der Trennung von Sky Du Mont 2016 experimentierte die zweifache Mutter kurz tatsächlich mal mit einer anderen Haarfarbe und überraschte mit altrosa und violetten Farbakzenten. Doch das war nicht von Dauer, bald kehrte Mirja zurück zum bewährten Goldblond.

Mirjas Leidenschaft: Körper-Kunst! Dass sie in dem Vierteljahrhundert ihrer Karriere nur unwesentlich älter geworden zu sein scheint, liegt nicht nur an ihren guten Genen und ihrem gesunden Lebensstil. Mirja du Mont schwört auf koreanische Gesichtsmasken und unterzieht sich regelmäßig einer Mesotherapie, wie sie einmal gestand. Dabei wird mit Mikro-Injektionen Hyaluronsäure in die Haut gespritzt. Kein Fan ist die sie dagegen von Fillern: "Da bin ich total dagegen, weil ich finde, das Gesicht ist so aufgedunsen."

