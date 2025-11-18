Davis Cup live aus Bologna Tennis-Übertragung live: Deutschland trifft bei den Davis Cup Finals mit Alexander Zverev auf Argentinien - hier kostenlos im Livestream und Free-TV Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Christian Stüwe Alexander Zverev ist der Hoffnungsträger des deutschen Teams beim Finale des Davis Cup. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Am Donnerstag, 20. November, trifft das deutsche Davis-Cup-Team um Alexander Zverev im Viertelfinale auf Argentinien. Die Matches werden im kostenlosen Livestream übertragen. So kannst du den Davis Cup sehen.

Davis Cup: Wo kannst du das Viertelfinale zwischen Deutschland und Argentinien im Livestream sehen? Die deutschen Tennis-Herren bekommen es im Viertelfinale des Davis Cup mit Argentinien zu tun. Du kannst die Matches im Stream des Tennis Channel auf Joyn verfolgen. Angesetzt ist das Spiel für 17 Uhr. Da am gleichen Tag zuvor aber Spanien gegen Tschechien spielt, könnte sich der Beginn der Matches auch noch ein wenig nach hinten verschieben. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung des Viertelfinales zwischen Deutschland und Argentinien startet am Donnerstag, 20. November, um 17 Uhr auf Joyn.

Donnerstag, 20.11. 17:00 Uhr • Live: Davis Cup 2025 Argentina v Germany Verfügbar auf Joyn 360 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Davis Cup: Wer überträgt Deutschland - Argentinien im Free-TV? Eine Übertragung des Davis Cup im Free-TV findet nicht statt. Die Spiele werden ausschließlich im Livestream übertragen.

Fakten zu den Finals des Davis Cup: Datum: 18. November bis 23. November 2025 Sportart: Tennis Teilnehmende Nationen: Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Spanien, Tschechien, Argentinien, Deutschland Beginn: 18. November, 17 Uhr mit der Partie Frankreich - Belgien Ort: Bologna (Italien) Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 17 Uhr

Davis Cup Finals: Wie ist das Format? Die Finals des Davis Cup finden vom 18. November bis zum 23. November 2025 in einem kompakten Turnierformat im italienischen Bologna statt. An den ersten drei Tagen tragen die qualifizierten Nationen die Viertelfinals aus. Am Freitag, 21. November, findet das erste Halbfinale statt, am Samstag, 22. November, ist das zweite Halbfinale angesetzt. Das Finale um den Davis Cup wird am Sonntag, 23. November, gespielt. Aufgeschlagen wird auf überdachten Hartplätzen im K.o.-Modus. In jedem Länderduell werden jeweils zwei Einzel-Matches ausgetragen. Steht es danach 1:1, entscheidet das finale Doppel. Steht es nach den Einzeln 2:0, entfällt das Doppel.

Davis Cup Finals: Die Viertelfinale im Überblick 18. November: Frankreich – Belgien (17:00 Uhr)

19. November: Italien – Österreich (17:00 Uhr)

20. November: Spanien – Tschechien (10:00 Uhr)

20. November: Argentinien – Deutschland (17:00 Uhr) Die Spiele werden alle auf dem Tennis Channel übertragen und sind im Livestream auf Joyn zu sehen.

Tennis: Wie stehen die deutschen Chancen, den Davis Cup zu gewinnen? Die deutsche Mannschaft tritt als Mitfavorit in Bologna an. Das liegt nicht zuletzt an Alexander Zverev, der nach einer enttäuschenden Saison beim Davis Cup einen versöhnlichen Abschluss schaffen will. Wirklich glücklich wirkt die Nummer drei der Welt mit dem Format aber nicht, Zverev kritisierte zuletzt die Austragung des Davis Cup Finals in Turnierform und forderte eine Rückkehr zum alten Format mit Hin- und Rückspiel. Für Zverev gilt es, in Bologna das bittere Aus in der Gruppenphase der ATP Finals zu verarbeiten und wieder in die Erfolgsspur zu finden. Neben dem 28-Jährigen gehören Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und die Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz zum Aufgebot des deutschen Teams. Die argentinische Mannschaft mit Francisco Cerundolo, Tomás Martín Etcheverry und Doppel-Spezialist Horacio Zeballos dürfte für die deutsche Mannschaft aber direkt eine harte Nuss werden. Als Favorit auf den Gewinn des Davis Cup gilt Titelverteidiger Italien - auch wenn Superstar Jannik Sinner auf die Teilnahme an den Finals in seinem Heimatland verzichtet.

