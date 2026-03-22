Zwei Einsätze als 007 Timothy Dalton wird 80: War er der am meisten unterschätzte James Bond? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von spot on news Ex-James Bond Darsteller Timothy Dalton wurde am 21. März 1946 in Wales geboren. Bild: IMAGO/ NurPhoto

Er ist einer der beliebtesten, aber auch unterschätztesten Bonds aus der langen Historie von 007 und gab im Grunde schon in den 1980er Jahren die heutige Richtung für den Superagenten vor. Heute feiert Timothy Dalton seinen 80. Geburtstag.

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Gäbe es nicht den australischen Bond-Darsteller George Lazenby (86), der nur einmal 1969 in "James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestät" zu 007 wurde, wäre der Brite Timothy Dalton (80) der Schauspieler mit den wenigsten Einsätzen als Doppelnull-Agent. Nur zwei Mal, in "Der Hauch des Todes" von 1987 und dem zwei Jahre später erschienenen, ganz wunderbar betitelten "Lizenz zum Töten", wurde er zu Bond. Und doch drückte er der Rolle seinen ganz eigenen, im Rückblick geradezu visionären Stempel auf. Aber der Reihe nach.

Er spielte neben Hollywood-Legende Katharine Hepburn Sein Leinwanddebüt gab Dalton, Sohn eines Engländers und einer US-Amerikanerin, im Jahr 1968 - im Historienfilm "Der Löwe im Winter" an der Seite der unsterblichen Leinwandlegenden Peter O'Toole (1932-2013) und Katharine Hepburn (1907-2003). In Historienfilmen war er in der Folge oftmals zu sehen, etwa in "Cromwell - Krieg dem König" oder "Maria Stuart, Königin von Schottland". Schon Anfang der 1970er Jahre soll zudem Bond-Produzent Albert R. Broccoli (1909-1996) an den Darsteller mit den grünen Augen und damals schwarzen Haaren herangetreten sein. Broccoli erwog, Dalton die Bond-Rolle zu geben, doch fühlte sich der damals Mitte 20-Jährige nach eigener Aussage dafür noch zu jung. Nach einem denkwürdigen Auftritt im Sci-Fi-Klassiker "Flash Gordon" (1980) schlug dann jedoch seine große Stunde. Er löste Roger Moore (1927-2017) ab. Der unvergessene Bond der Siebziger Jahre war in Wahrheit schon in "Im Angesicht des Todes" von 1985 viel zu alt für die Rolle gewesen. Dalton wurde zum vierten Darsteller von James Bond auf der Kinoleinwand. "Ich erinnere mich, dass ich in einem Hotelzimmer saß und dachte: Was zum Teufel soll ich jetzt machen? Und dann dachte ich: Nun, so eine Chance bekommt man nur einmal im Leben, oder?", erinnerte sich Dalton im vergangenen Jahr in "Vanity Fair" an die folgenschwerste Entscheidung seiner Schauspielkarriere zurück.

Ein eher grimmiger, humorloser Bond

Timothy Dalton in "James Bond - Der Hauch des Todes" im Jahr 1987. Bild: Imago Images / United Archives

Sein Bond war härter, kompromissloser und verbissener als sein direkter Vorgänger. Er verlor weniger Worte und geriet seltener in die absurden Situationen, die Moores Bond legendär machten. Dafür soll Dalton der Legende nach selbst gesorgt haben. Als großer Fan der Vorlagenromane von Ian Fleming (1908-1964) nahm er eine in seinen Augen gerechtfertigte Korrektur der Figur vor. "Für mich lebt er ganz klar im Moment", sagte Dalton über 007. "Er steht immer am Rande seines eigenen Todes, alles ist intensiver." "Timothy war nicht so leichtfüßig wie Roger - er war hart, eher wie Connery", sagte auch Regie-Legende John Glen (93), der beide Dalton-Bonds inszenierte, einmal über den Darsteller. Im Rückblick bauen viele Bond-Fans hier eine Linie zum gerade erst abgetretenen Daniel Craig (58) auf. Dalton habe vieles von dem vorweggenommen, was der harte, kompromiss- und humorlose Craig später perfektionierte. Doch im Rückblick fällt auch auf, wie verspielt Daltons Bond immer noch war, wenn er etwa in "Der Hauch des Todes" an der Seite von Bond-Girl Maryam d'Abo (65) auf einem Cellokasten einen Berg hinunterfuhr.