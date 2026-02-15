Spektakulärer Auftritt
007-Doppel-Job? Dua Lipa und Callum Turner befeuern auf Berlinale James Bond Gerüchte
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Eine ganze Star-Parade flanierte am Valentinstag über den Roten Teppich der Berlinale. Ein Pärchen sorgte dabei für besonders viel Aufsehen: Popstar Dua Lipa und ihr Verlobter Callum Turner, einer der derzeit heiß gehandelten neuen James Bond Kandidaten.
Seit 2024 sind Callum Turner (35) und Dua Lipa liiert. Normalerweise halten sie ihre Beziehung fern vom Licht der Öffentlichkeit. Umso erstaunter reagierten alle auf den Auftritt der Beiden auf dem Roten Teppich der Berlinale – und das auch noch am Valentinstag.
Willst du mehr über die Hintergründe der "James Bond"-Reihe wissen?
Eigentlich war Dua Lipa nur die "Begleitung". Callum Turner präsentierte auf der Berlinale seinen neuen Film "Rosebush Pruning". Das spektakuläre Kleid der Sängerin jedoch zog alle Blicke auf sich. Der hautenge Stoff aus transparenter Spitze betonte ihre markante Figur. Vor allem die Rückansicht provozierte viel Blitzlichtgewitter und noch mehr Futter für die Gerüchteküche: Ist das der Dress der Verlobten des künftigen James-Bond-Darstellers?
Callum Turner soll angeblich im Freundeskreis verkündet haben, er werde der neue 007. Britische Medien zitierten dafür "enge Quellen" aus seinem Umfeld. Sängerin Dua Lipa, so wird weiter vermutet, könnte den Titelsong des neuen 007-Streifens beisteuern. Als die Journalisten auf der Berlinale den Schauspieler danach fragten, wich er jedoch aus: "Ich werde das nicht kommentieren", so seine Reaktion.
Viel Stoff für 007-Gerüchteküche
Neben Callum Turner gelten derzeit mehrere Schauspieler als potentielle Kandidaten für den neuen James Bond. Unter anderem wurden Aaron Taylor-Johnson, Tom Hardy, Paul Mescal, James Norton, Henry Cavill und und Jacob Elordi als Nachfolger vermutet. Offiziell gibt es noch keine Aussagen. Fest steht nur, dass der neue Top Agent ein Brite sein wird und die Regie der 26. 007-Verfilmung Denis Villeneuve übernimmt.
