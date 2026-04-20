Fußball VfB Stuttgart - SC Freiburg: Wer zeigt das DFB-Pokal-Halbfinale im kostenlosen Livestream und im Free-TV? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Christian Stüwe Am 1. Februar schlug der VfB Stuttgart mit Chris Führich (r.) den SC Freiburg mit Bruno Ogbus in der Bundesliga mit 1:0. Bild: IMAGO/Sportfoto Rudel

Noch ein Schritt bis zum Endspiel in Berlin: Das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg wird am Donnerstag, 23. April live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

DFB-Pokal-Halbfinale live: Wann und wo spielt der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg? Im Halbfinale des DFB-Pokals kommt es am Donnerstag, 23. April zum Duell zweier Bundesliga-Mannschaften. Während der VfB Stuttgart als Titelverteidiger den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen möchte, konnte der SC Freiburg den DFB-Pokal noch nie gewinnen. Allerdings waren die Breisgauer in den letzten Jahren mehrfach nahe dran, 2022 verloren sie das Finale in Berlin erst im Elfmeterschießen gegen RB Leipzig. Im Jahr darauf standen die Freiburger wieder im Halbfinale - und verloren erneut gegen Leipzig. Anpfiff in der MHP-Arena in Stuttgart ist um 20:45 Uhr.

Wo kannst du VfB Stuttgart - SC Freiburg im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg wird am Donnerstag, 23. April im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum DFB-Pokalspiel (ab 20:15 Uhr) siehst du am Donnerstag, 23. April komplett auf Joyn. Durch die Sendung führt Esther Sedlaczek, als Experte ist Weltmeister und FC-Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger zu Gast. Als Reporter ist Tom Bartels im Einsatz. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr:

DFB Pokal 2026: VfB Stuttgart - SC Freiburg live im Free-TV Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg wird auch live im Free-TV in Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Donnerstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:45 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr.

Fakten zum DFB-Pokal-Halbfinal-Spiel VfB Stuttgart - SC Freiburg Datum: Donnerstag, 23. April Anstoß: 20:45 Uhr Ort: MHP-Arena (Stuttgart) Paarung: VfB Stuttgart - SC Freiburg Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: Das Erste

DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Freiburg verspricht einen echten Pokalkracher Der VfB Stuttgart hat sich in den letzten Jahren unter Trainer Sebastian Hoeneß nicht nur zu einer Bundesliga-Spitzenmannschaft entwickelt, die Schwaben sind auch in den Pokalwettbewerben sehr erfolgreich. Den DFB-Pokal gewann der VfB im vergangenen Jahr und steht nun wieder im Halbfinale - seit zehn Spielen sind die Stuttgarter in dem Wettbewerb saisonübergreifend ungeschlagen. Und auch für den SC Freiburg läuft es derzeit nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in den Pokalwettbewerben ziemlich rund. In der Europa League steht die Mannschaft von Trainer Julian Schuster erstmals im Halbfinale, auch im DFB-Pokal zogen die Breisgauer nach 2022 und 2023 wieder in die Runde der letzten Vier ein. Knapp war es für Freiburg vor allem 2022, als sich der Sportclub erst im Finale in Berlin RB Leipzig im Elfmeterschießen geschlagen geben musste. Gewinnen konnten die Freiburger den DFB-Pokal noch nie, in dieser Saison wollen sie ihre Titelchancen nutzen. Die Generalprobe gelang, in der Bundesliga gewannen sie am Sonntag mit 2:1 gegen den FC Heidenheim und kletterten auf den siebten Tabellenplatz. Der VfB verlor am Sonntag zwar mit 2:4 beim FC Bayern, belegt in der Bundesliga aber weiter den vierten Tabellenplatz und ist somit auf Kurs, sich für die Champions League zu qualifizieren. Die Voraussetzungen für einen echten Pokalkracher sind zweifellos gegeben.

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten 10 Jahre 2025: VfB Stuttgart

2024: Bayer Leverkusen

2023: RB Leipzig

2022: RB Leipzig

2021: Borussia Dortmund

2020: FC Bayern München

2019: FC Bayern München

2018: Eintracht Frankfurt

2017: Borussia Dortmund

2016: FC Bayern München

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zum DFB-Pokal-Spiel VfB Stuttgart - SC Freiburg auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den DFB-Pokal auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!