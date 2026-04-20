Fußball DFB-Pokal-Halbfinale: Bayer 04 Leverkusen vs. Bayern München hier im kostenlosen Livestream & Free-TV Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Matthias Ondracek Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern München stehen sich im Halbfinale des DFB-Pokals gegenüber. Bild: IMAGO/Team 2

Im Halbfinale des DFB-Pokals empfängt Bayer Leverkusen den FC Bayern München. Die Partie wird am Mittwoch, 22. April, live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen. So siehst du das Spiel.

Wo wird Bayer Leverkusen gegen Bayern München im kostenlosen Livestream übertragen?? Das Halbfinal-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München wird am Mittwoch, 22. April, ab 20:45 Uhr im kostenfreien ZDF-Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum DFB-Pokal-Kracher (ab 20:15 Uhr) siehst du am Mittwoch komplett auf Joyn. Durch die Sendung führt Moderator Sven Voss, als Experten sind Christoph Kramer und Per Mertesacker zu Gast. Kommentiert wird das Spiel aus Leverkusen von Oliver Schmidt.

Mittwoch, 22.04. 20:15 Uhr • sportstudio live Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München Verfügbar auf Joyn 75 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

DFB-Pokal-Halbfinale live: Wann und wo spielt Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München? Der zweimalige Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen empfängt am Mittwoch, 22. April, 20:45 Uhr, den frisch gebackenen Meister Bayern München im Halbfinale des DFB-Pokal. Während die Hausherren in der Vorsaison bis ins Halbfinale vordrangen, schieden die Bayern in 2024/25 bereits im Achtelfinale aus. Anpfiff in der BayArena ist am Mittwoch, 22. April, um 20:45 Uhr.

DFB Pokal 2025/26: Das Halbfinale Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München live im Free-TV sehen Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München wird auch live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Mittwochabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:45 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr.

Mittwoch, 22.04. 20:15 Uhr • sportstudio live Bayer Leverkusen - Bayern München Verfügbar auf Joyn 75 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Fakten zum DFB-Pokal-Spiel Bayer Leverkusen - FC Bayern München Datum: Mittwoch, 22. April Anstoß: 20:45 Uhr Ort: BayArena (Leverkusen) Paarung: Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München Livestream: ZDF-Livestream auf Joyn, Beginn des Livestreams am Mittwoch um 20:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ZDF

DFB-Pokal-Halbfinale: Bayern München träumt vom Triple, Leverkusen von Berlin Auf Bayer Leverkusen wartet auf dem Weg ins Finale nach Berlin ein richtig dicker Brocken. Mit dem FC Bayern München zog die Werkself das schwerstmögliche Los. Gegen den Rekord-Titelträger blieb Bayer in der Bundesliga in diesem Jahr ohne Sieg. Zuletzt trennte sich das Team von Trainer Kasper Hjulmand am 14. März zu Hause mit 1:1 vom FCB. Diesmal reisen die Bayern noch mit zusätzlicher Euphorie in die BayArena. Mit einem 4:2-Erfolg gegen den VfB Stuttgart kürte sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am Sonntag vorzeitig zum 35. Mal zum Meister. In der Champions League läuft es mit dem Halbfinal-Einzug ebenfalls rund. Jedoch müssen die Münchner auf dem erhofften Pfad zum Triple im DFB-Pokal ihre jüngste Misere überwinden. Denn der FCB durchläuft im K.o.-Wettbewerb derzeit eine ungewohnte Durststrecke. Ganze fünf Jahre ist es her, dass der 20-malige Pokalsieger den Cup in Berlin in die Höhe reckte. Leverkusen triumphierte hingegen 2024. In der laufenden Pokalsaison gewann die Werkself bislang bei Regional-Ligist Großaspach (4:0), bei Zweitligist Paderborn (4:2 nach Verlängerung), bei Borussia Dortmund (1:0) und gegen den FC St. Pauli (3:0). Nun tritt der Halbfinalist der Vorsaison zum zweiten Mal zu Hause an. Der FC Bayern setzte sich nacheinander beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (3:2), bei den Bundesliga-Rivalen 1. FC Köln (4:1) und Union Berlin (3:2) sowie gegen RB Leipzig (2:0) durch.

Mittwoch, 22.04. 21:35 Uhr • sportstudio live Bayer Leverkusen vs. Bayern München (2. Halbzeit) Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre 2025: VfB Stuttgart

2024: Bayer 04 Leverkusen

2023: RB Leipzig

2022: RB Leipzig

2021: Borussia Dortmund

2020: FC Bayern München

2019: FC Bayern München

So siehst du das DFB-Pokal-Spiel Bayer Leverkusen - Bayern München im kostenlosen Livestream auf Joyn auf dem Handy oder Tablet Um im Livestream auf Joyn das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn-App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf dem Handy, Smartphone oder Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn-App heute ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple-iPhones und -Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den DFB-Pokal auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des DFB-Pokal-Halbfinals auf dem PC schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.