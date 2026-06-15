Der Auftritt von Hans Sigl als Gastmoderator im "ZDF-Fernsehgarten" ist für viele Fans ein Highlight. Ein Detail aber sorgt dabei allerdings auf Social Media für Diskussionen: Die dunkle Brille, die der Schauspieler während der Sendung trägt.

Hans Sigl im "ZDF-Fernsehgarten": Darum trägt der "Bergdoktor"-Star eine dunkle Brille

Auch dieses Jahr kehrt der österreichische Schauspieler und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl als Gastmoderator im "ZDF-Fernsehgarten" auf den Mainzer Lerchenberg zurück an der Seite von Stammmoderatorin Andrea Kiewel. Ein Detail blieb auch diesmal nicht unbemerkt: Hans Sigls dunkle Brille. Bereits bei seinem Auftritt im Juni 2025 war das Accessoire zum Gegenstand zahlreicher Zuschauer-Anfragen geworden, die sich an der getönten Optik störten.

Diesmal kam Sigl den Reaktionen der Fans zuvor. "Ich muss das ganz kurz erklären: Das ist eine optische Brille und die tönt ein bisschen", sagte der 56-Jährige gleich zu Beginn der Sendung. Ohne sie könne er kaum etwas sehen. Das Prinzip dahinter ist simpel: Sogenannte phototrope, also selbsttönende Gläser, reagieren unmittelbar auf UV-Strahlung und passen ihre Tönung automatisch den Lichtverhältnissen an. Was für ihn eine funktionale Notwendigkeit ist, wird von Außenstehenden jedoch häufig fälschlicherweise als modisches Statement interpretiert.

Dass die Erklärung nötig war, zeigt ein Blick auf Social Media. So fragte sich etwa ein Fan auf Instagram, warum Sigl überhaupt eine Sonnenbrille trage, schließlich gebe es Lesebrillen doch auch mit hellen Gläsern. Der Kommentar steht dabei stellvertretend für eine breitere Dynamik: Live-Formate wie der "ZDF-Fernsehgarten" werden heute selten allein vor dem Fernseher erlebt. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommentieren parallel in sozialen Netzwerken, was sie gerade sehen - in Echtzeit und öffentlich. In diesem Umfeld kann auch ein Accessoire, eine auffällige Kleiderwahl oder ein schiefer Satz ausreichen, um binnen Minuten zum Thema zu werden. Was im Studio eine schlichte Notwendigkeit ist, wird im Netz zum Aufhänger für eine Debatte, die das eigentliche Programm mitunter überdauert.