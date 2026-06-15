"Fußball-Party" Buh-Rufe für den "Bergdoktor"-Star: Hans Sigl bringt "ZDF-Fernsehgarten"-Publikum gegen sich auf Aktualisiert: Vor 10 Minuten von Julia W. Schon 2025 war Hans Sigl im "ZDF-Fernsehgarten" bei Andrea Kiewel zu Gast. Damals kassierte er keine Buh-Rufe. Bild: Imago Images / STAR-MEDIA

Am Sonntag, den 14. Juni, stand der "ZDF-Fernsehgarten" ganz im Zeichen der WM. Am Morgen vor der ersten WM-Partie der DFB-Elf feierte Andrea Kiewel mit ihren Gäst:innen "Fußball-Party", darunter auch Hans Sigl. Doch für eine Aussage erhielt der "Bergdoktor" erheblichen Gegenwind.

Kiewel bezieht im DFB-Trikot klar Position Während "Kiwi" – die sich kürzlich zu ihren häufig kritisierten Outfits im "ZDF-Fernsehgarten" äußerte – im DFB-Trikot klar Position für die deutsche Nationalmannschaft bezog, richtete sich die Aufmerksamkeit schnell auf Sigl. Der Schauspieler stammt aus Österreich, lebt und arbeitet jedoch seit Jahren in Deutschland. Die Frage muss daher erlaubt sein: Wem drückt er bei der WM 2026 die Daumen – Österreich oder Deutschland?

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Wem drückt der "Bergdoktor" die Daumen? Zunächst gab sich der "Bergdoktor" diplomatisch. "Es schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust", erklärte Sigl. In der Gruppenphase werde er Deutschland unterstützen, schließlich sei Deutschland sein Lebensmittelpunkt. Seine Unterstützung für das DFB-Team kennt jedoch ein Verfallsdatum - und das beginnt mit der K.-o.-Phase. "Wenn Deutschland und Österreich aufeinandertreffen sollten, dann wird mein Herz natürlich für Österreich schlagen." Doch damit nicht genug. Der Schauspieler ergänzte mit Blick auf ein mögliches Duell beider Mannschaften: "Wir werden euch liebevoll nach Hause schicken."

Buh-Rufe für Hans Sigl Die Reaktion im Publikum ließ nicht lange auf sich warten. Für diese Prognose erntete Sigl lautstarke Buh-Rufe von den Zuschauer:innen auf dem Lerchenberg. Allzu lange nahmen sie ihm die Aussage jedoch nicht übel und die Sendung konnte wie gewohnt weitergehen. Tatsächlich könnten Österreich und Deutschland bei der WM 2026 aufeinandertreffen, abhängig vom Turnierverlauf allerdings frühestens im Achtelfinale. In der Vergangenheit trafen die beiden Länder bereits viermal in einer Weltmeisterschaft aufeinander - das bislang letzte Mal liegt allerdings schon 44 Jahre zurück. Damals, 1982, gewann Deutschland mit 0:1.